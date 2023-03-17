Craft行山鞋測試｜輕量靈巧快乾犧牲舒適感　乾濕斜面實測抓地力

第一次穿瑞典品牌Craft的行山鞋，是次測試對象的型號是CTM Ultra Trail，看看這對鞋在各種路面的功能，還有它的透氣表現，並分享穿上它行山的個人感受。



今次測試對象是Craft CTM Ultra Trail。（顏銘輝攝）

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Craft CTM Ultra Trail簡介：

品牌網站介紹，這是一款滿足越野跑手設計的跑鞋。它用上輕量且高度回彈的UD Foam中底以及Ultra Rebound鞋墊，在不同類型的路面提供最大的能量回饋。它用上一塊過的網眼鞋面，包括無縫TPU保護。

簡介稱這對鞋的貼腳程度如手套，令跑手可以在激烈的比賽中實現最大的動力傳輸，同時腳趾可以自然最舒適的狀態伸展。這對鞋的大底分開前掌及腳跟兩截，鞋釘坑紋各有不同。橡膠大底適應在不同氣候下於輕度至中度越野路面行走。

Craft CTM Ultra Trail用的是兩截鞋底，前掌的鞋釘「前三角」幫助上山抓地，而腳跟的鞋釘呈相反方向，則以落山抓地為主。（顏銘輝攝）

據官網數據，Craft CTM Ultra Trail的腳跟高度達35毫米，而跟尖差則有10毫米。它屬於厚底以及跟尖差較高的鞋款。

我穿歐洲碼41號半，一隻鞋重315克。（顏銘輝攝）

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第一次上腳感受：

一拿上手，感覺這對鞋幾輕巧，鞋面及鞋舌物料很薄，彷彿只有一層軟膠。大多行山鞋的鞋筒邊緣都同上一層軟綿綿物料的包裹，但這對就很薄，所以一穿上腳後，覺得腳眼附近有點硬，需要點時間適應。

鞋筒邊緣很薄，最初穿起來不太習慣。（顏銘輝攝）

穿好鞋，站起來，馬上感到厚底兼跟尖差高的特色，只要身體微微向前傾，這對鞋就好像要推動你向前跑。穿上它後，普通行路都有種想跑的感覺。雖然這對鞋厚底，但沒有那種踩上軟墊的感覺。

與部分行山鞋的問題相似，一入茶餐廳、商場那種光滑瓷磚地面，或者一些表面沒有明顯坑紋的鐵渠蓋，即有滑感，步步為營。在下雨天行街時，亦要多加注意，別要在光滑的行人路上奔跑。

行街的時候，在這種地面覺得有點滑。（顏銘輝攝）

由於第一次穿Craft的鞋，我花了較多時間去開鞋適應。最初幾天穿着它行街上班，像踩木屐，有種鞋跟似乎比腳跟還要小的感覺，要多點時間去找平衡。大概穿了兩星期後，跑了一次運動場，覺得沒大問題，就開始上山測試。

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測試地點：

第一個地點是天水圍附近的淋坑山及雞伯嶺，雖然這兩座山不高，但路況原始，攀升亦急，路段斜度高，正好測試Craft CTM Ultra Trail上落山徑時的表現。

淋坑山一帶的路況。（顏銘輝攝）

另一個地點是城門水塘，路面以馬路為主，可以跑一跑，亦有不同狀況的山徑可選，有乾有濕，順道測試其快乾透氣能力。

城門水塘有不同路況的山徑。（顏銘輝攝）

測試感受：

淋坑山的路面頗有青山腹地的特色，上落路短但斜度高，山徑就是乾燥的沙泥路，不過浮沙碎石不多。此山極近天水圍，只隔一條河，可能晨運人士行得多，浮沙碎石不是被踢走便被踩實。

上落淋坑山都很穩陣。（山全部都係山 攝）

上落淋坑山這種山路，Craft CTM Ultra Trail的表現相當好，同行兩友人都覺得滑，但我就完全沒問題，無論快速跑住落，還是慢慢行，都很穩定，沒有腳下打滑之感。

在淋坑山試鞋。（陳智深攝）

雞伯嶺的東北脊崎嶇得多，路窄林密，有點浮沙碎石，但上山問題不大，有一兩次踩上去，沙石不穩，只要不留步，繼續再上即可。從西脊落雞伯嶺路有一小段鬆散的沙坡，很難抓地，落去時半滑半行，沙塵滾滾，但沒有滑倒。

落雞伯嶺這後路較崎嶇。（顏銘輝攝）

經過這段沙路，鞋面明亮的橙色都蓋上一層灰暗，但沒有感到有沙泥入去鞋內，可見網眼鞋面的防守幾嚴密！沙泥不入的同時，這對鞋透氣度不錯，每逢有風吹過，腳趾都涼浸浸，而當太陽曬住鞋頭時，腳趾亦一片暖和。

穿上藍、綠色的2XU運動襪配上Craft CTM Ultra Trail。（山全部都係山 攝）

城門水塘的菠蘿壩自然教育徑非常好行，路寬平坦，令人不自覺加速，我跑過這段原始山徑時覺得Craft CTM Ultra Trail前掌腳感幾好。不過，我在環塘慢跑馬路時，不太感受到厚底的回彈。可能見到它的中底那麼厚，最初有過高的期望吧！

在乾的斜石面上，Craft CTM Ultra Trail抓地力很好。（陳智深攝）

在多大石的溪澗旁，找了個位置試石面及濕地抓地力。在一塊斜度30至40度的乾石塊斜面上，Craft CTM Ultra Trail的抓地沒有問題，我可以穩定地單腳站到而不下滑。然而，當我的鞋底濕了水，再踏上同一個石面時，即刻跣，完全不能咬實。故此穿這對鞋的時候，應避免踏足濕石斜面。

當鞋底濕了，它的表現有什麼變化？（顏銘輝攝）

這對鞋沒有防水設計，不小心踩入溪澗，雙腳馬上入水，之後每行一步，都會發出「吱吱」聲。大約「吱吱」了10分鐘，就再沒有出聲，亦感到乾了很多。行到落山離開，雙腳雖沒有完全乾透，但只有微濕的感覺，不會太不舒服。

乾的時候，這種斜度的石面都咬得實，單腳企都穩陣。（顏銘輝攝）

濕了的話，千辛萬苦才固定地踩在石斜面上拍照一張。（顏銘輝攝）

行山時很易不留神一腳踢中石頭，所以很多行山鞋都有加固鞋頭設計，鞋頭會硬到用手指出盡力按下去都按不凹。不過，Craft CTM Ultra Trail的鞋頭就沒有這種加硬設計，那是一片密封的軟膠，隨便用手指一按都會凹下去。故此，選購這對鞋時請勿選頂趾的尺碼，讓腳趾與鞋頭保持一些緩衝空間，而在穿著時收緊鞋身的鞋帶，避免雙足在鞋內滑動及腳趾頂鞋頭。

說起鞋帶，扁身鞋帶仍維持一貫好評，暫未試過中途甩鞋帶或者鞋帶愈來愈鬆。

濕鞋底踩上石斜面，令石面濕了，鞋底抓不穩石面，一踩就往下滑。（顏銘輝攝）

總結：

Craft CTM Ultra Trail是一對又輕又薄的越野鞋，為了達到這個效果，它犧牲了一些舒適感。它的跟尖差大有跑感，前掌腳感亦佳，鞋頭腳趾位不擠擁，另外它的鞋面快乾透氣，不會「侷腳」，也是一大賣點。

它在崎嶇上落斜發揮可人，增加你在落斜時的信心，但一遇水即要小心，最好全掌落地，避免重心踏在斜石面上。誠如其官網介紹，它適合輕度至中度越野路況。平時喜歡在正常天氣下於主流山徑跑步行山的朋友，相信都這對鞋都好著。

Craft還有一款碳板跑鞋，但我並非專業跑手，平時以行山為主，最在意行山鞋跣不跣，所以試了這款沒有碳板的山鞋。

是次測試的產品是Craft的CTM Ultra Trail。（山全部都係山 攝）

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