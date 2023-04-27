羽毛球．亞錦賽｜李卓耀贏網前手感淘汰石宇奇　闖八強硬撼駱建佑

香港球手李卓耀在亞洲羽毛球錦標賽愈戰愈勇，今日（27日）在16強直落兩局淘汰世界排名第10的中國球手石宇奇，8強將要硬撼新加坡球手駱建佑。



香港球手李卓耀在亞錦賽又過一關，躋身8強。（資料圖片/BWF圖片）

今屆亞洲羽毛球錦標賽在杜拜舉行，世界排名20位的男單港將李卓耀昨日（26日）在32強擊敗馬來西亞球手黃智勇，今日入到16強激戰石宇奇。李卓耀及石宇奇棋逢敵手，對賽往績都是五五波，兩人對上一次交鋒是3月初的泰國大師賽8強，那次李卓耀直落輸9：21及11：21。

在今次亞錦賽16強，兩人首局初段分數咬住上，直至打成11：11後，李卓耀逐步確立優勢，一度拉開到17：13。雖然石宇奇曾追近至16：17，不過李卓耀沒有亂到陣腳，維持領先，以21：18先拔頭籌。

中國球手石宇奇上輪因為基斯迪退賽而自動晉級。（資料圖片/Getty Images）

在第二局，戰情仍然緊湊，石宇奇在中段一度領先11：8。李卓耀連贏3分，追成平手。石宇奇及時止血，領先12：11，但李卓耀跟住搶網得手，追成12：12，再博到石宇奇後場出界，領先13：12。石宇奇直線扣殺，李卓耀未能挽救，追成13：13，雙方分數拉鋸。

石宇奇放網失誤，李卓耀領先14：13，之後再在網前把握機會一殺，拉開到15：13。李卓耀愈戰愈勇，直線扣殺得手，跟住石宇奇打出界，李卓耀連取4分，拋開到17：13。

李卓耀直落兩局贏波。（資料圖片／楊宇翹攝）

不過，石宇奇沒有放棄，連追兩分，包括李卓耀斜線扣殺打落網，追到15：17。李卓耀網前發揮明顯較佳，見對方網前波太高，即殺一板。之後，石宇奇網前短波落網，李卓耀領先到19：15。

雖然石宇奇追近到16：19，但李卓耀大斜線扣殺得手，領先20：16。在第一個match point，李卓耀突開高波，殺石宇奇措手不及，搶到主動，但可惜自己打出界。之後，李卓耀再打出界，被追近到18：20。兩人網前互搓短波，石宇奇落網，李卓耀以21：18贏得第二局，花了40分鐘，直落兩局淘汰對手。

李卓耀的8強對手會是世界排名第7的新加坡球手駱建佑。