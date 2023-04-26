羽毛球亞錦賽｜李卓耀闖16強硬撼中國石宇奇　伍家朗將惡鬥李梓嘉

亞洲羽毛球錦標賽續在杜拜舉行次日賽事，港將李卓耀在32強與馬來西亞球手黃智勇激戰41分鐘後，以直落兩局取勝，晉級後將與中國球手石宇奇爭奪8強席位。香港混雙組合鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔，則分別不敵印度和中國組合，32強止步。



世界排名第20位的李卓耀，今日（26日）在32強面對排名低5位的黃智勇，兩人此前僅交手一次，李在去年的新加坡公開賽以0：2不敵該大馬球手。

相隔9個月再交鋒，李卓耀首局甫開賽便連得5分，並以11：7進入技術暫停。黃智勇雖在換邊後打出一波7：2反超前14：13，李卓耀其後連轟6分還以顏色，終以21：17先拔頭籌。

李卓耀以直落兩局晉身亞錦賽16強，去年他不敵印尼球手迪維華度約，16強止步。（資料圖片／路透社）

次局，黃智勇展開反撲，開局即以6：2領先，李卓耀冷靜應戰並在下半局以18：13取得優勢。黃智勇雖在末段扳平18：18，李卓耀頂住壓力連得3分，終以21：18、直落兩局取勝，晉身16強。他將在下一圈與世界排名第10的石宇奇爭晉級。

李卓耀將與中國石宇奇爭奪8強席位。（資料圖片／路透社）

兩對混雙港將32強止步

混雙世界排名第20位的鄧俊文／謝影雪，首圈以直落兩局16：21、17：21不敵印度組合B. Sumeeth Reddy／Ashwini Ponnappa，32強止步。另一對香港組合李晉熙／吳芷柔，則在贏得首局下遭反勝，以21：18、19：21、19：21不敵中國的程星／陳芳卉，無緣16強。

此外，港羽「一哥」伍家朗則將在今晚稍後時間，硬撼世界排名第4、衛冕的馬來西亞好手李梓嘉，兩人此前三度交手均需激鬥三局才能分勝負，伍家朗錄2勝1負稍佔優。