羽毛球｜戴資穎再提退役稱「還能打也不想打了」　月底戰亞錦賽

台灣羽毛球天后戴資穎在上月舉行的全英錦標賽後，已透露明年或是自己「最後一屆」全英賽，惹來她準備退役的揣測，她周六出席活動時，亦為退役定下死線，被台媒稱為「震撼彈」。



台媒《聯合新聞網》報道，戴資穎周六出席活動時表示，自己曾預計在2021年，即完成東京奧運後退役，但最終決定繼續生涯，惟她再一次預告退役：「後面有繼續打這段時間也比較珍惜，大概打到明年底就差不多了，即使還能打我也不想打了，重點就是珍惜現在。」

她也表示雖然本來沒有計劃出戰本月底的亞洲羽毛球錦標賽，但因為賽事在杜拜舉行，「蠻喜歡在這裏比賽的感覺，因此決定參加。」

戴資穎（右二）去年在世錦賽獲銅牌。（Getty Images）

現年28歲的戴資穎翌日再在Instagram發文，字裏行間也有所暗示：「每位運動員都會因為年紀而有漸漸走下坡的一天，我也不例外，但我會很努力的練習且珍惜這些在場上跑動的日子，也會持續奮鬥到最後一刻，你們的任務就是為我加油和拍手、歡呼，這是最重要的！」

戴資穎雖然曾長期身處女單世界排名第一，但她生涯中暫未曾奪得兩大最高榮譽——奧運金牌及世界錦標賽金牌，在兩項賽事的最佳成績都是2021年獲得的銀牌，意味若她真的在明年底退役，今年8月將是最後一次機會去爭奪世錦賽金牌、明年巴黎奧運也會是最後一次。