英超｜曼城關鍵戰挫阿仙奴　夏蘭特兩傳一射　末段建功再破紀錄

周三（26日）深夜的英超重頭戲，曼城主場以4：1擊敗阿仙奴，榜首大戰取得重要3分。曼城神鋒艾寧夏蘭特今仗踢足全場，在完場前補時階段才有進賬，而這個入球再令他打破英超紀錄。



艾寧夏蘭特（Erling Haaland）通常攻入兩球後，曼城主帥哥迪奧拿就會在下半場中段把他換走，外界笑指是因為哥帥不想打破美斯的紀錄。

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夏蘭特今仗如願踢足全場，因他大部分時間都未有進賬，雖然如此，但曼城的入球同樣與他有關。夏蘭特中圈附近力壓洛賀丁接應長傳，前插的迪布尼接應傳送，長驅直進後推過加比爾馬加希斯起腳，射出一記地波收死蘭斯達爾，曼城7分鐘先開紀錄。

夏蘭特力壓洛賀丁，再交出直線造就迪布尼。（路透社）

夏蘭特與迪布尼這一對進攻拍檔，僅憑二人之力，足以令阿仙奴防線風聲鶴唳。迪布尼上半場中段再接應夏蘭特的直線，起腳時被賓韋特封走，夏蘭特及後換個角色，接應迪布尼的傳送，禁區內以一敵二下依然能夠起腳，又被蘭斯達爾撲出。夏蘭特繼續積極尋找入球，不論他窄角度射門﹑推入禁區起腳或撞射，悉數無功而還。上半場補時階段，曼城一次死球由史東斯頭槌建功，經VAR檢查後未有越位，擴大紀錄至2：0。

夏蘭特上半場不乏機會，但未能取得入球。（路透社）

換邊後，夏蘭特再度進襲，曼城一記簡單的長傳，夏蘭特巧妙地擺脫加比爾馬加希斯殺入禁區，單刀起腳再一次射不破蘭斯達爾。阿仙奴尋找機會之際，隊長奧迪加特中場一次誤傳，夏蘭特再造就迪布尼建功，54分鐘領先至3：0，阿仙奴要去到末段才由洛賀丁的入球破蛋。

迪布尼梅開二度，兩個助攻同樣來自夏蘭特。（Getty Images）

直至完場前補時階段，夏蘭特94分鐘釋放一把長髮，而他的入球能力也終於被釋放，他接應科頓的傳送，禁區內起腳破網，補時5分鐘攻入錦上添花的一球，亦是夏蘭特今季第33個聯賽入球，打破由沙拿所保持的英超單季最多入球的紀錄，而他還有7場聯賽，這紀錄似乎依然有望改寫。

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夏蘭特與迪布尼在今仗的威脅甚大，二人似乎互換角色，今仗多次出現迪布尼接應夏蘭特傳送起腳埋門的畫面。迪布尼賽後坦言今仗分工有所不同，有場上的自由度極高，令阿仙奴守衛難以防守。哥迪奧拿賽後直言，這個部署是早有預謀，「我們今仗盡可能令他們（迪布尼與夏蘭特）有更多合作的機會，希望踢出高位逼搶，讓他們一同跑動，這個想法的效果十分好，帶來十分多威脅。」

迪布尼與夏蘭特的合作，為阿仙奴防線製造不少麻煩。（路透社）

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