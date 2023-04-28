01球評｜曼聯受制體能與板凳之困失分　全面分析英超季尾爭四形勢

曼聯在周四英超作客以2：2賽和熱刺，爭四形勢仍然樂觀，領先第5、6位的熱刺及維拉6分。分析各支爭逐歐洲賽資格隊伍的積分及賽程，曼聯只要在餘下7場比賽多取14分，便穩入前4名，尚有失分空間。

曼聯今仗之失分，與兵疲將倦大有關係，上場足總盃準決賽跟白禮頓戰至互射12碼，球員體能尚未恢復過來，所以今場對熱刺的下半場明顯下滑。同時，亦見得到曼聯陣容深度不足，換邊後登場的後備兵未如理想，跟正選的實力有差距。



曼聯周四對熱刺半場先有兩球，但最後被對方追平。（Getty Images）

過去周日曼聯對白禮頓的足總盃大戰對兩隊造成很大消耗，在白禮頓在周三盡顯疲態，以1：3不敵森林。到周四曼聯作客熱刺，一班主將亦彷彿只有半場至60分鐘體能，愈踢愈累。在頭60分鐘，曼聯14射8中目標，並有般奴費南迪斯的射門中楣；而在最後30分鐘，曼聯僅得3次埋門，全數不中目標。

今場曼聯表現虎頭蛇尾。（Getty Images）

在頻密賽程下，曼聯主帥坦赫格作出多個換人，在61分鐘調走基斯甸艾歷臣及查頓辛祖，派費特及安東尼馬迪爾上陣，到71分鐘以韋格賀斯及杜維爾馬拉西亞入替安東尼及雲比沙卡。幾位後備球員貢獻不大，無法踢出正選的效果。在一周雙賽下，曼聯曝露出板凳深度不足的問題。

在賴恩美臣領軍下，熱刺逼和曼聯，暫排第5位。（Getty Images）

儘管今仗作客爭四大敵熱刺失分，但曼聯的優勢仍然明顯，31戰得60分，站穩第4名。分析熱刺、維拉、利物浦及白禮頓的分數及賽程，只要曼聯在餘下7場聯賽多取14分，便肯定得到第4名。曼聯剩下4場主場以及3場作客聯賽，有兩場是鬥爭四對手維拉及白禮頓，有3場要鬥護級形勢樂觀的狼隊、韋斯咸及般尼茅夫，餘下兩場是對無欲無求的富咸及車路士。

熱刺及維拉暫時同得54分，同樣餘下5輪聯賽，也是三客兩主，就算可以全勝，最高也是得69分。熱刺及維拉之後都要作客利物浦，兩隊還有一場正面交鋒的6分波。

第7位的利物浦不容忽視。（Getty Images）

相比之下，第7位的利物浦似乎對曼聯的前四席位更有威脅，他們現得53分，尚有6輪未踢，潛在最高積分71分。利物浦賽程不算難踢，有4場主場兩場作客，迎賓福特及富咸贏面大，鬥熱刺及維拉皆有主場之利；兩場作客之中，訪李斯特城可能會遇到對方為留級背水一戰，至於最後一場作客修咸頓，恐怕那時候修咸頓已經篤定降班。

在最後一個月，白禮頓賽程密，而且多硬仗。（Getty Images）

第8位的白禮頓雖然暫得49分，但他們有8輪未踢，最高可能積分是73分。不過，白禮頓季尾硬仗連場，作客阿仙奴、紐卡素都恐怕要失分，他們還要面對氣勢如虹的曼城。再者，一個月踢8場波，對陣容較單薄的白禮頓也是嚴峻挑戰。