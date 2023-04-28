英超｜伊沙克玩殘愛華頓防線造就隊友　紐卡素大勝前四席位更穩陣

紐卡素周四（27日）深夜鬥爭護級的愛華頓，憑哥林威爾遜梅開二度，祖連頓及積及梅菲各建一功，作客4：1大勝愛華頓，來季的歐聯席位又近一步。

紐卡素今仗主角是數據上沒有入球或助攻的伊沙克，這名瑞典國腳末段展示突破能力，如入無人之境，造就梅菲建功，名宿奧雲更直言是「史上最佳助攻」。



紐卡素憑哥林威爾遜門前補射先開紀錄，愛華頓完半場前一度追平，可惜卡維特利雲越位在先。「喜鵲」不乏攻勢，直至中段再添紀錄，韋洛克左路傳中，祖連頓頭槌得手，哥林威爾遜禁區妙射，加上梅菲錦上添花，紐卡素9分鐘連入3球，即使對方的麥尼爾角球直接入網，紐卡素依然以4：1大勝愛華頓，全取3分。

紐卡素現時以62分排第3位，與第5位的熱刺相距8分，並少踢一場，來季歐聯資格愈來愈接近；愛華頓近6場聯賽不勝，以28分排尾二。

紐卡素作客大勝愛華頓4：1，來季歐聯席位愈來愈穩陣。（路透社）

伊沙克後備入替做主角

紐卡素今仗由哥林威爾遜任正選，隨即梅開二度，但後備入替的瑞典尖刀伊沙克，即使只是上陣17分鐘，今仗也有精華片段。

伊沙克末段左路突破，以速度壓過賓葛菲特，米高堅尼上前包抄，伊祖沙古爾隨後趕到夾擊。即使伊沙克身高1.92米，但轉向十分靈活，連環4次轉向，加上幼細的腳下功夫，令米高堅尼與伊祖沙古爾「陀陀擰」，伊沙克避開兩人後，沿底線推進，再推過葛菲特，3名拖肥球員淪為移動的雪糕筒。伊沙克然後在比克福特出迎前一篤，省中愛華頓球員再落在積及梅菲，輕鬆射入空門。

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伊沙克以一敵三，如入無人之境再造就隊友，可惜因為省到人而不算是助攻，但他是這入球的最大功臣，難怪梅菲建功後，即與伊沙克擁抱，再用指向隊友，將功勞歸功對方。

入球的積及梅菲指一指伊沙克，將功勞歸功對方。（Getty Images）

伊沙克具備入球能力外，這個助攻顯示他的突破及個人能力，紐卡素主帥艾迪賀維亦大讚這名瑞典國腳的腳法了得，而曾效力紐卡素的名宿奧雲（Michael Owen），亦在社交網站直言「這可能是我看過最精彩的助攻」。

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