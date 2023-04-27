英超｜阿仙奴榜首優勢蕩然無存　阿迪達認優勝劣敗但未言棄

關乎今季英超冠軍的關鍵一戰，曼城與阿仙奴正面交鋒，主場出擊的「藍月亮」憑奇雲迪布尼梅開二度，加上史東斯及艾寧夏蘭特各建一功，阿仙奴由洛賀丁末段破蛋，結果曼城4：1擊敗兵工廠，全取3分。

縱然阿仙奴如今仍然以76分排榜首，但「藍月亮」踢少兩場，主帥阿迪達賽後直言，今仗是優勝劣敗。



曾經在英超榜首以8分領放的阿仙奴，自從被利物浦逼和後，隨後再分別賽和韋斯咸及修咸頓，3場和波失了6分，兵工廠在積分榜雖有5分優勢但多踢兩場，今仗作客曼城一仗變得更關鍵。阿迪達領軍再鬥「師父」哥迪奧拿，惜未能打破近年的宿命，結果以1：4不敵曼城，雙方差距只餘下2分。

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阿迪達：優勝劣敗

即使阿仙奴依然在榜首，但只得2分領先踢少兩場的曼城，爭標形勢更被動。阿迪達賽後直言今仗優勝劣敗，兩軍分野太明顯，「今仗顯然是發揮較好的球隊勝出，他們在上半場的表現太好，我們無法跟隨，並出現了比分的差距。」

領先優勢由8分變2分，阿迪達當然知道球隊的爭標形勢，「達sir」不願輕言放棄，餘下賽事先要做好自己，「我在英國打滾近22年，每場賽事也是新的一仗，並沒有任何容易的比賽，一切也有可能發生，所以我們拭目以待。我們要面對失敗，重新出發，盡全力再取勝仗，或是需要5場全勝才有望贏得聯賽冠軍。」

阿迪達直言曼城今仗發揮較佳，球隊未能及時跟得上。（路透社）

哥迪奧拿：未來3仗最關鍵

全力衝擊三冠王的曼城，自2月中賽和諾定咸森林失分後，全面啟動「爭冠模式」，至今聯賽7連勝。主帥哥迪奧拿坦言，爭標主動權已在手中，能否後上封王就要靠自己，「如今主導權在我們手上，我們必須贏得未來兩場，才是真正的領先，阿仙奴現時依然領先2分。」

曼城未來3輪聯賽將在7日內完成，先作客富咸，再主場鬥韋斯咸及列斯聯，之後周中就要在歐聯4強作客皇家馬德里。面對頻密賽程，哥帥指這3場至關重要，「我認為這3輪是十分決定性，富咸不是容易的對手，其後兩場主場出戰，我不想期望太多，但我們在主場球迷支持下，令球隊表現更好。無論如何，我們有主導權。」

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哥迪奧拿領軍的曼城，由落後8分收窄至2分，他直言未來3仗才是最關鍵。（Getty Images）

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