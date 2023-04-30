田徑｜張培賢撐竿跳大目標前遇樽頸　謝俊賢望5000米跑入14分內

去年10月跳出5米新港績後，撐竿跳港將張培賢在今日（30日）的香港田徑錦標賽上，未能成功跳過4.4米，以首跳躍過的4米成績封王。賽後他坦言陷入樽頸，惟仍有信心能衝破難關，力追5.5米亞運標。



張培賢去年10月在田徑系列賽克服心理關口，躍到5米新高點，刷新個人保持的香港紀錄。然而，他在4月包括今場在內的兩場賽事，先後以4.5米和4米奪冠，未能再跳出接近個人最佳成績。今場他由4米開始首跳成功，惟其後升至4.4米三跳均不過，未能再挑戰紀錄。

張培賢未能跳出個人最佳水平。（鄭子峰攝）

「近來練習比較卡，經常起不到跳，助跑、距離各樣都需要時間調整，到比賽時間較短時間未能調整到。」張培賢續說：「跑到埋去感覺不太對，自我保護機制下就不敢跳。」

他坦言正面對生涯樽頸，「因為最難搞是不敢跳，其他項目最多是表現得差，不會沒有成績，但撐竿起不到跳，就什麼都做不到。」他的個人最佳成績5米，與5.3米體院培訓標準，甚至5.5米亞運標雖有一段距離，他抱持信心，「覺得突破到這個位，跳得穩定就沒有問題，因為之前試跳5.2米都不差的。」張培賢將與教練商討會否隨田徑隊出戰中華台北國際田徑邀請賽，以作技術調整。

謝俊賢世大運目標闖決賽

同日，22歲港將謝俊賢在5000米以14分54.28秒，力壓15分06.48秒的周漢聶奪得冠軍，未能打破自己保持的14分37.13秒香港紀錄。今場是他升上成人組後第一場代表香港的田徑賽，他指今日天氣太熱未能發揮最佳狀態，並將出戰7月世界大學生運動會，目標躋身決賽。「現在的這個時間若放在世大運，應是中游左右，決賽16個，但世界賽好講臨場，所以都會想去集訓提升速度備戰。」

謝俊賢在男子5000米力壓周漢聶封王。（鄭子峰攝）

他又稱，若在大學生涯內跑到14分內，才會以跑步為職業，「14分內就達體院標，不過都是好高水平，這時間在亞錦賽都一定有頭五，需要更努力，但不是做不到。」