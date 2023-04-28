田徑亞少賽｜徐穎恩白凱文刷新港績　5港將闖決賽今力爭獎牌

撰文：葉詩敏
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亞洲少年U18田徑錦標賽周四（27日）在烏茲別克塔什干展開，港將在首日即刷新紀錄，衛冕的白凱文在女子100米跨欄初賽刷新自己保持的香港U18紀錄；另一女將徐穎恩則於400米初賽，改寫自己保持的香港U20青年紀錄。

上屆以一金一銀六銅突破歷史佳績的港隊，今屆派出9男12女出戰亞少田徑錦標賽。

兩個月前在學界港九D1田徑賽一舉打破400米香港U18及U20紀錄（56.27秒）的徐穎恩，在400米初賽第一組跑出55.68秒，以0.59秒一舉推前自己保持的兩項紀錄。徐穎恩以總成績第二名晉身今日決賽，另一港將鄒子蕎則跑出57.80秒，同樣順利晉級。關亦然則於男子400米初賽以51.11秒名列小組第三，未能出線。

狀態大勇的徐穎恩再度刷新香港U18及U20 400米紀錄。（資料圖片／張倩儀攝）

白凱文力爭衛冕

白凱文去屆勇奪100米欄金牌，成為香港歷來第3位亞少金牌得主。她在同日下午賽事強勢登場，早前於學界港九D1田徑賽上刷新香港U18紀錄的她，在初賽跑出13.72秒小組首名衝線，並把個人兩個月前在學界賽寫下的香港U18紀錄推前0.04秒，與隊友庾沛怡雙雙晉身今晚香港時間8時40分上演的決賽。

白凱文去屆勇奪100米欄金牌，成為香港歷來第3位亞少金牌得主。（資料圖片／葉詩敏攝）

男子110米欄方面，郭俊廷以13.87秒總成績第3名晉身決賽。男子100米U18港績保持者陳一樂，與隊友陳庭方攜手晉身今晚香港時間7時舉行的準決賽，力爭決賽席位。

去屆女子100米銅牌李紫桃，初賽於逆風下跑出12.35秒小組首名晉身準決賽，隊友黃韻之亦以12.71秒小組第三名晉級。

學界D1田徑｜李紫桃白凱文許下破紀錄諾言　同破學界紀錄卻留遺憾
學界女飛人李紫桃晉身200米決賽，力爭獎牌。（資料圖片／張倩儀攝）

田項方面，曾於16個月內4度刷新跳遠U18港績的賈慧妍，未能繼上屆取得銅牌再踏頒獎台。她在第一及第三跳犯規下，僅在第二跳跳出5.31米，最終以第11名完成，無緣決賽。李曉頤則於初賽以5.60米、總成績第6名晉級決賽，並以第8名完成賽事。

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