田徑｜屈旨盈首穿港隊戰袍10000米即奪冠　突破自己的雙重快樂

衝線一刻，穿上香港田徑隊背心的「Miss Vut」屈旨盈一貫優雅淡定，舉起姆指讓傳媒拍照。

38分25.51秒，縱然不是Miss Vut的最佳時間，仍以約4分鐘拋離第二名跑手，首次穿起藍色戰袍便奪得10000米冠軍。

由以往標籤的「香港長跑好手」到「香港田徑代表」，她微笑道：「可以着住呢件衫已經好光榮。」



香港田徑錦標賽首日賽事，爭冠大熱的馬拉松好手屈旨盈與黃卓寧雙雙出戰10000米賽事，惟後者早前拉傷比目魚肌，於足弓痛下在約25分鐘時退賽，屈旨盈則以38分25.51秒率先衝線。范倩怡與意大利跑手GOTTSCHALK SABINE則以42分27.49秒和42分43.81秒分列亞季。

屈旨盈在10000米以近4分鐘拋離第二名封后。（葉詩敏攝）

屈旨盈在上月初的東京馬拉松跑出個人最佳的2小時45分23秒，以全場第35名完賽，是她由全職跑手轉當小學老師後的首個全馬。她坦言今場10000米成績一般，仍在全馬後恢復期中，她在東京馬拉松前曾於系列賽跑出個人最佳時間36分55秒，更藉此時間佔據本地排名第一，躋身香港田徑隊代表行列。

屈旨盈首次穿起港隊戰衣參加田徑賽事。（葉詩敏攝）

「田徑與馬拉松代表是分屬兩項的，所以我是第一次代表田徑隊。」Miss Vut難掩興奮卻一貫輕聲解釋道。跑步近十年，以往曾代表香港出戰印尼雅加達亞運、亞洲錦標賽與世界半馬拉松錦標賽，卻是初次穿起港隊戰衣在泰坦地上奔跑。

長跑好手葉雅傑以32分33.96秒，力壓32分44.85秒的黃冠衡取得男子10000米冠軍。（葉詩敏攝）

她笑指第一次穿藍色戰衣並奪得第一名，是雙重的開心。「第一次著呢件衫跑，好開心，可以著住呢件衫已經好光榮。」她續說：「沒想過教書後仍可以突破自己，代表香港跑田徑賽。」10000米亞運標為32分12.78秒，Miss Vut直言與時間仍有距離，難以達標，亦未有刻意追求全馬資格，「有得代表香港去亞運當然開心，但現在放輕心態，只想突破自己。」

陳彥霖未能在三級跳突破個人最佳成績，以12.87米封后。（葉詩敏攝）

同日上午賽事，女子三級跳香港紀錄保持者陳彥霖初賽三跳中，以第二跳的12.50米，與教練兼前港績保持者謝孟芝躋身決賽。最終陳彥霖在第六跳的12.78米奪冠，未能刷新自己的12.99米香港紀錄。她將出戰7月在成都舉行的世界大學生運動會，力爭突破13米。