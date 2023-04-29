田徑｜呂麗瑤相隔4年再創個人最佳　兩破PB是實力亦是信念

歷時4年的0.05秒突破，是存疑與掙扎中的堅持。

呂麗瑤周六（29日）出戰香港錦標賽100米跨欄，在初賽及決賽先後跑出13.29與13.27秒，一日兩度推前個人最佳時間。13.29秒的淚水，是喜極而泣，更是百感交集；13.27秒的啟示，既是實力，亦是信念。



香港「欄后」呂麗瑤去年6月拉傷右腳小腿，至本月初的田徑系列賽才傷癒復出，以13.59秒奪得100米跨欄金牌。相隔不足一個月，她在周六（29日）的香港錦標賽100米欄初賽上，跑出13.29秒刷新2019年亞錦賽造出的13.32秒個人最佳時間（PB），其後於同日決賽以13.27秒再把紀錄推前，勇奪冠軍。

田徑｜屈旨盈首穿港隊戰袍10000米即奪冠 突破自己的雙重快樂

呂麗瑤在初賽跑出13.29秒突破個人最佳時間。（梁鵬威攝）

「其實我很大貪，一直想跑到13.2秒」，5年前印尼雅加達亞運，呂麗瑤走出低谷歷史性摘銅後淚流滿面的話，言猶在耳。5年後今天，她衝線後看向時間板後雙手掩面，「13.29」，既驚且喜。

4年才再刷新PB，她衝線後已禁不住落淚，更獨自走到場邊盡頭背向人群。整頓心情後臉帶笑容走到記者面前，她提到心情「百感交集」時再忍不住落淚，「因為以往每年都會有進步，就好理所當然，但疫情那三年卻否定了，點解今年冇嘅？等到下年都是沒有，是我第一次感受到這個掙扎。」

呂麗瑤以手抹走眼淚續說，「要堅持才有可能發生（PB）。」

呂麗瑤相隔4年終突破瓶頸，喜極而泣。（梁鵬威攝）

她口中的「可能」，即在兩小時後的決賽上演；第5線登場的她，跑出13.27秒率先衝線，力壓13.53秒的盛楚殷掄元。這一次，她沒有再哭，臉露笑容接受選手的祝賀。賽後記者笑她初賽後說目標是比上一場好，說到做到，她聽後笑笑：「其實做多次（PB），即這個是我實力，不是撞彩。」一日兩破PB，她感觸道：「發現原來0.0幾秒，要用咁多年時間追，有啲攰，但做到時係好開心。」

呂麗瑤看到時間後難掩興奮。（梁鵬威攝）

提到跨欄師妹白凱文在亞洲少年錦標賽打破100米欄U18紀錄，呂麗瑤笑言也有被激勵，喜見跨欄隊在今周都帶來好消息，「好開心後面有好有火的運動員想接上來，愈跑得耐覺得愈難得，因為真的需要犧牲的東西可能好多，但學生仍有拼勁突破自己，好難得。」

記者的提問離不開杭州亞運，可會有信心出戰亞運並再奪獎牌，她只答：「有信心亞運再PB。」她笑著續說：「有沒有獎牌都好，我覺得能在亞運做到PB已是最大的成就。」

雅加達亞運後5年，她的目標依然是戰勝自己，相信自己其實不止於今天的13.27秒，甚至是塵封29年的13.14秒香港紀錄。

. 呂麗瑤衝線後一度背向人群調整心情。（梁鵬威攝）

張靜嵐在跳高決賽以1.78米突破個人最佳成績，並奪冠而回。（梁鵬威攝）