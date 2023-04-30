英超速報｜曼城輕取富咸重登榜首 夏蘭特平英超單季入球紀錄

曼城今周英超輕鬆作客以2：1擊敗富咸，不僅以1分之差壓過阿仙奴重登榜首，向近6季第5個聯賽錦標進發；陣中射手艾寧夏蘭特更取得34個聯賽入球，追平了舒利亞及高爾兩名傳奇前鋒的英超紀錄。



雖然主將奇雲迪布尼因傷缺陣，但曼城甫開賽僅3分鐘已取得領先優勢，代替他正選出戰的祖利安艾華利斯博得12碼，並由艾寧夏蘭特操刀中鵠，取得今季第34球個聯賽入球，追平了高爾（1993/94年球季）及舒利亞（1994/95年球季）英超單季入球紀錄；這一球也是該挪威射手今季在各項賽事的第50個入球。

夏蘭特至今射入了34個聯賽入球，尚有5場比賽，要打破英超紀錄只是時間問題。（路透社）

富咸雖然形勢被動，但反擊也頗有威脅，至15分鐘，雲尼斯恩斯接應哈利威爾遜的傳送射入，助主隊扳成1：1平手。之後，又回復曼城主導的形勢，艾華利斯在36分鐘以一記遠射「世界波」撕破富咸密集的防線，讓曼城以2：1領先半場。

艾華利斯今場代替迪布尼任正選，除了博得12碼，更射入一個世界波。（路透社）

下半場曼城放慢進攻節奏，唯一值得一書是，門將艾達臣摩拉斯一次跟中堅魯賓戴亞斯溝通誤會，被雲尼斯恩斯截得皮球，差點失波，幸而他自己失誤自己救，橫失撥走雲尼斯恩斯腳下球。曼城最後保持2：1勝果至完場，以32戰76分，壓過阿仙奴重上榜首，領先1分且有少打一場的優勢。

哥林威爾遜今仗梅開二度，助紐卡素反勝修咸頓。（路透社）

兩支前四份子紐卡素及曼聯亦分別贏波。紐卡素主場面對包尾大幡修咸頓，上半場落後一球，但下半場憑哥林威爾遜梅開二度，以及禾確特「擺烏龍」，以3：1反敗為勝，賽後以33戰65分續排第3；曼聯則憑般奴費南迪斯一箭定江山，主場以1：0力挫近況不俗的阿士東維拉，落後紐卡素2分，但少打一場，入手來季歐聯入場券越趨樂觀。

般奴費南迪斯為曼聯一箭定江山，擊敗阿士東維拉，前四位置更為鞏固。（路透社）

修咸頓已連續9場未嘗勝果，現時以34戰24分的成績排包尾，相信返魂乏術；現時另外幾支深陷降班漩渦有列斯聯、諾定咸森林、李斯特城及愛華頓，哪兩支會一同降班，還有最後4周便會分曉。