英超｜傳媒爆車路士亂象　多年員工：氣氛前所未有地差

擁有龐大陣容的車路士近期在各項賽事五連敗，今季先後已由四位教練領過軍，但表現毫無起色，轉眼間已跌落英超下半版。

《The Athletic》刊出一篇報道，稱獲得多名車路士員工及接近球員的消息指，這支球隊內部由上到下都有不少問題，甚至有多名球員後悔與這支倫敦豪門簽長約，一名資深員工更稱目前球會氣氛「前所未有地差」。



報道一開首便引用一名車路士資深員工所言：「（士氣）是我見過以來最差」，同時寫道：「為了這篇報道，我們聯絡了多位消息來源，而他們的感受有個共通點：（車路士的）情況並不好。」

報道隨後寫出多個根據消息來源所得的內部問題，當中最關鍵的一個，是簽入太多球員而衍生的一系列問題。目前車路士一隊有逾30名球員，堤亞高施華也透露稱「球隊要為此擴建更衣室」，《The Athletic》指球員每天都要與不同的隊友練習、教練團的訓練方式也欠缺持續性，「車路士在6場賽事間一共用過33名球員，也難怪他們在場上看來並不協調。」

車路士陣中有超過30名一隊球員。（Getty Images）

球員數目成問題核心 合約分野影響士氣

車路士下季季初會迎來更多球員加盟或外借後回歸，里昂的吉斯度會在夏天正式加盟，同時盛傳RB萊比錫的法國翼鋒尼干古也官宣在即。不過車路士同時也在嘗試為陣容「瘦身」，雖然屢次傳出車路士為了符合財政合平競技規則，今夏將會作大規模清洗，尤其希望賣走合約只餘一年的球員，《The Athletic》指出若尚有兩年或以上合約在身的球員若有合適的報價，車路士也願意放人，「同時有幾名球員希望離隊，而不是所有人都只餘一年合約」，但在短時間內簽入大量球員的副作用，無疑仍會繼續影響球隊。

報道中另外一個有關球員的問題，是有關合約的處理。在現任班主入主後，車路士不少新簽或續約的球員，合約年期動輒超過5年、甚至去到9年之多，《The Athletic》稱獲得「一些接近資深球員的消息人士」指，「有些球員開始後悔簽下長合約」，尤其是一些在過去12個月加盟、以為自己會做主力的球員，卻經常出任後備。

安素費南迪斯在世界盃後以1.2億歐元轉會費加盟車路士，初時簽約8年半至2031年夏天，但未幾便又續約一年至2032年，意味合約年期達9年之多。（Getty Images）

另外，陣中球員合約條款各異，也成為一大難處——上述不少新加盟或新續約的球員合約中有條款，若車路士無法取得歐聯資格，便要減薪至少30%，目前「藍戰士」顯然無法出戰來季歐聯，意味有關球員需為此而減薪；同時間，合約在「前朝」簽署的球員則不在此限，《The Athletic》明言：「這條款是在球會簽入史達寧和高列巴尼後才採用，這兩人也不受影響」，並引述消息指：「有些球員要為球隊成績面臨財務上的後果、有些人則不用，這種情況無疑對於團隊氣氛毫無幫助。」

車路士欠領袖 堤亞高施華欠一關鍵能力

球隊士氣低落，理應是隊內核心人物挺身而出之時，偏偏車路士欠缺一名領袖，《The Athletic》指，佐真奴在1月離隊「成為極大打擊」，因為他在隊中非常受歡迎、而且精通多國語言；同時間艾斯派古達長期受傷，雖然堤亞高施華能成為場上領袖，但他的英語水平不佳，難以說出鼓動全隊氣氛的話。

堤亞高施華雖有領袖特質，但語言障礙使他未能透過發言團結球隊。（Getty Images）

新班主的作風似乎也無助球隊表現，報道稱，車路士兩大班主托德波里和艾巴里經常造訪訓練場，也會在比賽後去到更衣室，然而有時兩人的賽後「探訪」令人驚訝——「有時在林柏特發言完畢之後，托德波里會再發言，他曾直指球員表現不符合他們的水平，更曾點名批評數名在過去12個月簽入的球員」。不過林柏特曾公開稱，認為托德波里很有熱誠，不覺得他的發言有問題。

托德波里入主車路士以來，球隊內部似乎不甚和諧。（Getty Images）

報道另外也透露一些反映車路士日常運作不暢順的情況，因着球會易主，過去一年間員工更迭頻繁，當中包括醫療人員及場地工作人員，影響包括球隊在內的基本運作，報道寫道：「新員工當然需要時間適應新的工作環境，但一下子大批新員工加入，令這段過渡期充滿不安，其中一位消息來源指，在訓練場的午飯時間，用餐的員工人潮由飯堂入口一直排到走廊，是前所未見的現象。」