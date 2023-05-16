本地足球假波案11名球員被捕　揭教練拉襪為暗號　涉事球會有前科

廉政公署今午召開記者會，宣布昨日展開「碧草」行動，瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團。消息指，香港甲組聯賽球會愉園涉案。



廉署瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團。（袁志浩攝）

廉署表示，接獲針對個別球員有懷疑貪污行為的舉報，調查近一年後，昨日出動近100人，拘捕23名主腦及骨幹成員，包括1名教練、11名球員及俗稱「艇仔」的外圍賭注收受者，當中為22男1女，年齡介乎25至36歲，是近年針對假波拘捕人數最多的執法行動。

廉署表示，涉事球隊在2022/23年球季參與香港甲組聯賽，該球隊已完成26場聯賽，當中18場輸波或和波。根據今季港甲比賽資料，公民及愉園都符合以上條件，惟據了解，涉事球會為愉園。

愉園最近一場比賽於港甲聯賽1：1戰和南華。（愉園體育會足球部Facebook）

廉署指，集團成員會賽前接觸球隊教練及球員，比賽中途則由教練發出暗號——誇張身體動作如把襪拉高或拉低，或把身上衛衣的帽戴上或除下，指示球員應進攻與否，從而消極作賽、「放水」輸給實力較弱的球隊，或達至特定比數。涉案人會收賄約數千元「打假波」，並於外圍落重注，藉此雙重獲利，貪污集團事後亦會論功行賞，估計每人每場最多可獲利接近9000至1萬港元。

廉署雖沒有透露案件牽涉多少場比賽，但指有球員在多場比賽懷疑造假或故意失誤。值得留意，愉園今屆角逐甲組聯賽，暫在14隊中排第10，惟其失球高達84球，是全聯賽第二多，平均每場失多於3球。

愉園今季球員名單包括多名前港超兵，如霍斌仁、楊賜麟等。翻查資料，愉園在今年4月30日以1：6不敵佳聯元朗，當中59分鐘有球員領紅，並在85分鐘起連失4球，入球時間分別為85、86、88及90+2分鐘；5月7日對高力北區及4月16日對騰翱MG的比賽中，霍斌仁都「擺烏龍」。

霍斌仁（中）為愉園球員。（愉園體育會足球部Facebook）

廉署執行處首席調查主任卓智欣指，相信球會管理層是「受害者」，認為對方不希望球會以這種方式比賽。她又透露，今次案件暫不涉及三合會跟球證，但不排除更多隊涉案，或牽涉上一季賽事，可能再有拘捕行動，「我們會把每一場懷疑的比賽抽絲剝繭，嚴肅跟進」。她亦指，相關球會的參賽資格會留待足總自行處理。

飛馬假波案曾轟動球圈 同以戴帽作暗號

本地足球對上一次假波案發生在2016年，案情揭發同樣是由教練以「戴帽」為暗號。最終廉署拘捕5名香港飛馬職球員，包括前香港足球先生李威廉、前港腳郭建邦、鄭禮騫、李家豪及陳柏衡，他們涉嫌在前一季預備組賽事打假波，牽涉4場賽事，涉及9萬多元賄款。結果李威廉認罪被判社會服務令180小時，並須歸還2萬元賄款給飛馬；同時法官認為控方主要證人黃威證供不可信，另外4人全部罪名不成立。

最近一次本地球圈假波案，認罪的李威廉最終獲判180小時社會服務令。（資料圖片／許家希攝）

本地老牌球會 近年多次捲入負面新聞

至於消息指屬涉案球會的愉園體育會，是香港老牌球會，創立於1950年，千禧年代曾叱吒本地球圈，但近年已非首次捲入疑似假波或負面新聞。2010年1月，愉園因拖欠薪金，令部分球員缺席操練；同年5月，廉政公署以涉嫌打假波拘捕5名國援，其中凌琮、吳昊鵬、于洋和牛景龍為現役或前愉園成員，最終于洋承認行賄，被判囚10個月。

2014年1月，愉園以0：5不敵日之泉JC晨曦，賽後廉署人員闖入青衣運動場更衣室，將愉園全隊球員及部份職員帶走調查。其後，廉署以涉嫌打假波正式拘捕愉園6名球員，包括巢鵬飛、劉嘉城、賓曹、保素域斯、沙沙麥斯、助教兼球員樊偉軍，行政主任梁倬軒及一名贊助商代表。結果足總專責委員會調查後，取消愉園在2013/14年度球季的參賽資格。

愉園4年前曾重返港超，但最終捲入欠薪風波並自降甲組。（資料圖片／袁志浩攝）

「快活谷」最終於2019/20球季「翻生」，借前一季贏得甲組聯賽冠軍順勢「升超」，然而只踢了兩季，愉園於2021年7月宣布來季不參與港超聯、自降甲組，並再鬧出欠薪風波，拖欠超過廿名職球員近550萬港元的薪金，最終愉園因部份前外援告上國際足協，在2022年3月開始被禁止在未來3個轉會窗買入及註冊新球員。