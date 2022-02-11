愉園欠外援29萬被FIFA頒禁令　貝鈞奇：他們一向以這方式處理欠薪

本地老牌球會愉園因欠薪被兩名外援告上國際足協，終被頒下禁令，有機會影響該支正參與今屆港甲的球隊。足總兼愉園體育會主席貝鈞奇回應事件。



愉園上季拖欠職球員約550萬元薪金，風波仍然未解決。兩名前愉園外援盧斯安奴及米基爾，去年8月已獲勞資審裁處判申索得直，分別可追討約17萬及12萬港元，惟仍無法取回應得薪金。

兩人就事件告上國際足協，FIFA調查後要求愉園在限期前支付欠薪不果，終頒令足總禁止愉園任何轉會、甚至註冊新球員。

22名愉園職球員去年曾舉辦記招，表示已入稟勞資審裁處向球會追討欠薪。（資料照片／袁志浩攝）

按愉園體育會主席貝鈞奇早前所指，「快活谷」上季是以愉園足球俱樂部名義參戰港超；他又稱自己早已辭退俱樂部董事一職，表示愉園體育會跟任何欠薪問題無關。

貝鈞奇今受訪時證實FIFA有關禁令，「他們一向以這方式處理欠薪，沒有新意」，惟再強調將事件跟愉園體育會劃清界線。

「兩名前愉園外援於入稟勞資審裁處時，已撤銷了對愉園體育會的指控，僅向愉園足球俱樂部追究。」

他也聲稱FIFA信件中提及的是「愉園足球俱樂部」，「他們從沒跟體育會直接聯絡，找的都是俱樂部的人，我們也不會自己伸隻腳入去。」

貝鈞奇身兼愉園體育會及足總主席。（資料圖片）

然而FIFA判決向來甚少考慮地方法例，如前夢想FC外援祖亞昆便曾同因欠薪問題，令該會籍被FIFA禁止註冊新球員。

被問到現時以「愉園體育會」名義參加港甲的球隊會否受影響，貝鈞奇未有確實答案。「這問題會交足總處理，他們暫未正式跟愉園討論。我既是足總主席，也是愉園主席，身份尷尬，不便評論。可是愉園始終是老字號，『唔想搞到咁』。」

足總周五（11日）回應事件，道：「據香港足球總會了解，有個別前愉園球員向國際足協提出了申訴，而國際足協的回覆已抄送予本會參閱。由於相關個案仍在進行中，本會目前不便作出回應。如有進一步消息，本會將會再作公佈。」