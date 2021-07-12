愉園欠薪貝鈞奇退任董事惹猜疑　球員「頂無可頂」提三大訴求

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-07-12 17:19

香港老牌足球會愉園今月初宣布退出港超，然而球會問題尚未告一段落。該隊職球員今日（12日）召開記者會，公布被拖欠薪金的各種詳情，據指金額高達550萬。 出席球員提出三大訴求，希望球會盡快解決事件。對於身兼愉園體育會主席的足總主席貝鈞奇，今年初突然退任愉園董事，球員紛紛提出質疑。

「快活谷」過去一季屢傳欠薪，職球員今日召開記者會，公布全隊共42人（包括32名球員、5名教練及5名職員）至今被拖欠薪金約550萬（獎金未計算在內）。

球員代表林毅東透露，愉園自上年起已「斬件」出糧，球員至2020年10月才獲發去季全部薪金。不過情況於今季更嚴峻，其薪金於2月份起遭拖欠，部份外援則只被拖糧4個月，惟年青球員及職員普遍已多於半年未獲發薪，最長更達9個月。

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22名愉園職球員出席記招，表示已入稟勞工處向球會追討欠薪。（袁志浩攝）

愉園中場林毅東擔任球員代表，他在會上提出職球員的三項訴求。（袁志浩攝）

球員大感失望 爆戶口曾剩個位數

其中一位年青球員黃浩然表示，球會把小將的出糧次序放到最後，令他們大感失望。「曾經銀行戶口剩個位數，要轉用電子月結單，因不希望讓家人得悉情況。」被問到為何未有在季中披露事件，有球員回應指：「我們想踢波，不希望轉行，也信任球會及董事，只能無奈接受。」

據球員提供資料，愉園已觸犯兩條法例——沒有向僱員供強積金、未有於7日內向僱員支薪。林毅東強調，明白「遲出糧」是球圈生態，疫情下球員均希望共渡難關，「可是現在頂無可頂，希望發聲討回公道。」

眾職球員提出三大訴求，詳情如下： 1. 僱主用實際行動回應，提供文件證明資金情況、令球員放心，並立即支付欠薪； 2. 足總監管球會出糧狀況，改善球圈生態，避免同類事件再發生； 3. 愉園體育會主席及足總主席貝鈞奇可更關心球員。

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兩間公司兩份合約 欠薪責任誰屬？

林毅東又指出，大部份球員於上月底跟愉園完約，眾人7月6日已到足總提交聲明書及資料，並於上周四（8日）到勞工處、分別控告愉園體育會及愉園俱樂部有限公司。

據了解，球員跟「體育會」簽署標準球員合約（Form G）外，私下仍跟「俱樂部」另有合同；令球員在追討時更複雜，暫未能釐清欠薪責任誰屬。林毅東道：「即使俱樂部倒閉，體育會在足總仍有會籍；而俱樂部卻不受足總規管。」

足總主席貝鈞奇身兼愉園體育會主席，球員指他原是愉園俱樂部有限公司董事，惟在今年初突然退任。（資料圖片）

貝鈞奇年初退任愉園董事 球員質疑背後因由

他又聲稱，球員在跟愉園俱樂部簽約時，均了解公司由陳志實（愉園足主）、林燦彬（車路士足球學校（香港）創辦人）、貝鈞奇（足總主席）出任董事，惟於入稟勞工處時始發現貝鈞奇不在董事名單之上。「自去年農曆新年後已沒見過陳志實，一直透露潘文迪跟高層聯絡；林生私人墊支2月份薪金，也沒限制球員出席記招，我們很感謝他。反而經查詢後方得知貝鈞奇於年初退任董事，我們很想知道背後原因，相信他不是最近才知道欠薪一事。」

愉園勞資代表將於今月15日於勞工處參與調停會議，林毅東指希望得到球會合理回應，「初步只接受球會在會後兩周內支付所有薪金，才會考慮暫停起訴。」另外，一眾愉園外援球員，料會在短時間內向國際足協求助。

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