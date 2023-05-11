歐聯熱話｜米蘭打吡VAR判決惹爭議　AC米蘭中場禁區打人逃過法眼

在上半場，國米前鋒拿斯路馬天尼斯疑似被AC米蘭中堅卡積亞推跌，球證最初判12碼，後來經球證到場邊翻看片段後，倒翻判決，收回12碼。在下半場，國米一次進攻角球之中，巴斯東尼被AC米蘭中場拉迪高歷揮臂打了一拳，現場裁判及VAR也無動於衷，引起爭議。



卡積亞疑似從後推跌馬天尼斯，球證最初判12碼。（Getty Images）

從另一角度看事發一刻。（Twitter）

第一件爭議事件在31分鐘發生，當時國米領先2：0。國米前拿達路馬天尼斯在禁區內控球，面對AC米蘭一對中堅湯姆利及卡積亞的夾擊，卡積亞疑似有動作，將馬天尼斯推跌。球證當時認為卡積亞犯規，判國米獲得12碼。後來，球證與VAR溝通，再親自翻看片段，推翻判決，取消12碼。

馬天尼斯倒地，向球證投訴。（Getty Images）

至於打人事件在75分鐘出現，國米獲得一次進攻角球。國米中堅巴斯東尼上前場助攻，AC米蘭派防中拉迪高歷貼身看管。當角球開出，兩人互有拉扯就少不免，但慢鏡見到，拉迪高歷右臂用手一揮，打了巴斯東尼胸口一拳。巴斯東尼痛楚地倒地，向球證投訴，球證沒有特別表示，而VAR亦沒有提醒球證。

【拉迪高歷打人連環圖】

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巴斯東尼硬吃一記後倒地，向球證投訴。（網上片段截圖）

賽後，有網民大為不滿，認為拉迪高歷的動作離譜，而更令他們震驚的是，VAR沒有介入這件事。有網民認為底線鏡頭影得一清二楚，拉迪高歷的右臂有加力，應該是一個暴力行為，理應罰紅牌兼輸12碼。