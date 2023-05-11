歐聯速評｜國際米蘭收放自如技高一籌　AC米蘭缺前線快翼破蛋乏力

歐聯4強首回合，米蘭打吡戰，國際米蘭先拔頭籌，作客以2：0技術性擊敗AC米蘭。國米今場發揮更好，上半場明顯佔優，趁對方中後場陣腳未定，開局連入兩球，米希達利恩、查漢奴古及尼高路巴列拿控制中場。

換邊後，國米放慢節奏，希望以較少消耗保住勝局；米蘭因拉菲爾利亞奧缺陣，進攻能力大減，基奧特孤掌難鳴，未能破蛋。次回合下周二舉行，名義上會是國米主場。



這是一場不同陣式的對決，名義上主場出戰的AC米蘭排出4-2-3-1陣式，而國米則以3-5-2陣式應戰。國米主帥施蒙尼恩沙基採用搶開局的戰術，上半場施壓，加快節奏，盡早取得入球。

迪斯高接應角球，凌空抽入，國米早段領先。（Getty Images）

8分鐘，國米透過一次角球攻勢，先開紀錄。原本AC米蘭由1.85米高的中堅湯姆利看管國米中鋒迪斯高，迪斯高聰明地走進人堆，令對方不得不換防，杜費斯引開了湯姆利，迪斯高改由1.77米高的卡拿比亞看管。查漢奴古開出角球，在身形差距下，卡拿比亞守不住迪斯高，後者凌空抽射破網，國米領先1：0。

米希達利恩為國米射成2：0。（Getty Images）

國米中場完勝AC米蘭，控制大局。11分鐘，巴列拿中場分波，左翼衛費達歷高迪馬高殺上去，傳往禁區頂，拿達路馬天尼斯想轉身接應之際，發現後上的米希達利恩位置更佳，就停步一漏，米希達利恩控前，直接推入禁區，辛度東拿利追不及，米希達利恩起腳射入，國米極速拉開到2：0。

國米的米希達利恩贏得今場最佳球員。（Getty Images）

施蒙尼恩沙基賽後說：「我非常滿意，上半場相當精彩，我們真的可以攻入兩球以上。」他確實說得沒錯，以國米上半場的表現及機會，贏到4球差距都有可能。16分鐘，查漢奴古發炮，中柱彈出。31分鐘，拿達路馬天尼斯博得12碼，但球證翻看VAR後取消12碼判決。

拿達路馬天尼斯博到12碼，但球證翻看VAR片段後推翻原先判決。（Getty Images）

在上半場的45分鐘，國米控球不如AC米蘭，但攻勢入肉，製造到11次埋門，當中3次中目標，兩次轉化為入球，相反「紅黑軍團」只得5次不中目標的埋門。

上半場國米攻門（藍箭咀）較多，AC米蘭到29分鐘才找到首次埋門。AC米蘭上半場全部埋門都不中目標。（網上截圖）

國米在上半場加壓搶開局，到下半場放慢節奏，一收一放，恰到好處。一來他們有兩球優勢在手，大好等待對方進攻，不用急起來，二來國米陣中多老將，迪斯高37歲、米希達利恩34歲、達米安33歲，根本不可能全場維持高強度節奏。

迪斯高半單刀埋門被撲出。（Getty Images）

AC米蘭最有機會追近的是64分鐘，辛度東拿利射門中柱，而國米亦有擴大比數的機會，迪斯高有球半單刀被邁治蘭撲出。AC米蘭下半場製造到8次攻門而國米則有5次，兩隊的中目標埋門同樣是兩次。國米維持2：0勝局到完場。

在下半場，AC米蘭搶到不少攻勢，但埋門質素欠奉，兩隊同樣兩次中目標埋門。（網上截圖）

在下半場的比賽，亦見到兩隊在板凳深度上的分別，AC米蘭換入場的奧歷治、皮爾卡魯魯、馬歷泰奧、普比加；而國米換上來的是波索域、盧卡古、迪維積、加利亞甸尼及祖亞昆哥利亞，後備球員實力不比正選弱。

基奧特未能為AC米蘭破蛋。（Getty Images）

AC米蘭想攻，但有心無力，拉菲爾利亞奧的受傷缺陣對他們影響很大。這位葡萄牙快翼突破力強，有時球隊組織不起來，就靠他以個人能力撕開對方防線。今場打正選左翼的沙利麥卡斯未能取代他的作用，60分鐘就被換走。AC米蘭次回合能否反敗為勝，還看剛與球會續約5年的拉菲爾利亞奧可否趕及復出。

拉菲爾利亞奧受傷，只能做座上客，見證球隊落敗。（Getty Images）

國米主帥施蒙尼恩沙基賽後說：「我們知道如今只是半場。在次回合，有球迷支持，會是我們實現夢想的一大助力。」國米在今屆歐聯已經7次保持清白之身，施蒙尼恩沙基續說：「球員覆蓋球場上每個角落，互相幫助，我們都知道任務還未完結的。」

這是今季第4場米蘭打吡，AC米蘭在聯賽首循環贏過1場，而在超級盃、聯賽次循環及今場歐聯4強首回合則由國米取勝。

施蒙尼恩沙基慶祝。（Getty Images）

AC米蘭教練皮奧利承認優勝劣敗，開波早段欠專注，連失兩球，而且國米把握力較佳。他說：「國米上半場踢得較好，攻入兩球。我們下半場踢得較好，沒有入球。國米上半場很有效率，更有實力，而我們就犯得太多失誤。」

皮奧利出席賽後記者會。（Getty Images）

對於早段的失球，皮奧利續說：「直至7分鐘前，國米其實未踏入過我們禁區一步，但他們就靠第一個角球入到波。明顯地，我們需要更專注。我們都有望有不一樣的賽果，但我們要保持信念，因為在次回合任何事件都足以扭轉形勢。」他表示國米在五五波的爭奪較佳，控制了比賽，而初段就落後兩球，令米蘭在戰術及心理上都面臨很大挑戰。

被問到拉菲爾利亞奧能否在次回合復出，皮奧利說：「還要看看吧。他今場未達出場的狀態，跟住還有6日時間，希望他到時可以候命。」