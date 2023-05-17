歐聯︱曼城鬥皇馬冠軍前哨戰五大焦點博奕　藍月亮一規律贏面高？

歐聯最後四強，全世界公認冠軍只是曼城與皇家馬德里之爭，另一邊廂的米蘭打吡無論哪隊入決賽，都只是捱打。

四強首回合皇馬與曼城合演高手過招精彩一戰，雙方前中後三線球員加上兩大名帥安察洛堤和哥迪奧拿大鬥法踢成1：1平手，次回合這場「冠軍前哨戰」必須留意下列五大焦點對碰，他們之間的博奕很大機會主宰誰是今屆冠軍。



安察洛堤與哥迪奧拿再次在歐聯戰場高手過招。（Getty Images）

1. 夏蘭特 VS 魯迪格 — 前鋒後衛巨人對決

首回合魯迪格成功凍結夏蘭特，次回合會否不一樣？（Getty Images）

夏蘭特今季甫登陸英超已入球如麻，不斷打破各項入球紀錄。事實上，身材速度腦袋兼備的挪威人，當今世上能看管住他的後衛沒有多少個。首回合皇馬因米列達奧停賽，派出魯迪格夥拍阿拉巴打中堅，並由魯迪格專責防守夏蘭特，效果奇佳。

魯迪格一直是速度最高的中堅之一，身高1.9米的德國人只較夏蘭特矮4cm，他不止運用身材與速度阻止對方，經驗豐富的他不斷在犯規界線之間游走，在可能範圍用盡各種小動作，可謂防守得非常聰明。夏蘭特首回合出奇淡靜，全靠魯迪格牢牢把他防守得滴水不漏。

次回合米列達奧可候命，惟從安帥剛在周日派他與拿祖在西甲對基達菲上陣，讓魯迪格與阿拉巴休息，用意相當明顯。夏蘭特在歐聯入球率極高，28次出場攻入35球，魯迪格能否再次全場成功凍結將夏蘭特，將是勝負一大關鍵。

2. 雲尼斯奧斯 VS 基爾獲加 — 翼鋒邊衛速度較量

基爾獲加的高速，也不是次次守得住雲尼斯奧斯。（Getty Images）

面對曼城，皇馬跟去年四強一樣放棄控球，專心從突擊找機會，皆因他們在兩翼擁有極大優勢——同為22歲的雲尼斯奧斯和洛迪高高斯，說得上是現今球壇其中兩位狀態最佳的翼鋒，速度、盤扭、把握能力上乘，尤其是前者。

雲尼斯奧斯的速度和技術，大部分守將只有食塵份兒，偏偏曼城右閘基爾獲加正是以跑動能力見稱，速度堪比甚至更勝絕大多數前鋒。二人首回合屢次鬥速度，獲加不落下風，哥帥深知巴西小將厲害，比起慣常經常上前助攻，獲加首回合明顯在哥帥指示下不敢去得太上，專心防務。即使如此，依然偶爾被雲尼斯奧斯走甩，製造險象，曼城上半場先失一球正是被雲尼斯奧斯攻入，惟責任不在獲加，而是下一個對碰中的焦點人物。

3. 貝拿度施華 VS 卡馬雲加 — 安帥可利用的曼城弱點

貝拿度施華首回合面對卡馬雲加踢我吃力，回到主場會否再次成為曼城最弱一環？（Getty Images）

哥迪奧拿上場為曼城排出3-2-4-1陣式，正選11人之中，中場貝拿度施華是表現最為失色一員。雙防中史東斯和洛迪負責掃蕩，迪布迪和根度簡控制節奏，基亞利殊在左路製造機會，右路的貝拿度施馬面對改踢左閘的年輕人卡馬雲加，踢得相當辛苦。

皇馬左閘原為費蘭文迪，此子早前受傷，首回合缺陣，安帥將卡馬雲加調後一格，帶來意想不到奇效。曼城防守右路，基爾獲加要守住雲尼斯奧斯一人已疲於奔命，加上一個同樣高速的卡馬雲加，便需要右翼貝拿度施華回防協助。防守向來不是貝拿度強項，首回合曼城先失一球，正是他守不住卡馬雲加讓對方前場突破，再分予雲尼斯奧斯射入。

費蘭文迪近日已康復，周日西甲對基達菲復任正選，這場大戰會否上陣為未知數。以安帥作風，難得找到曼城陣中「阿基里斯之踵」（Achilles' heel），食髓知味下很大機會繼續在左路邊線以雲尼斯奧斯+卡馬雲加的高速組合打反擊，衝擊曼城防線。

貝拿度施華上場進攻吃力、防守無力，哥帥豈會不知，周日英超對愛華頓貝拿度再次獲輪換休息，僅後備上陣20多分鐘，實在找不到今場不出他的理由，只是哥迪奧拿如何調校這位愛將，堵塞防線右路漏洞，絕對是影響比賽走向以至賽果的重大決定。

4. 卻奧斯 VS 迪布尼 — 中場大師竟成負累

卻奧斯首回合只走甩迪布尼一次，便被對方為曼城遠射扳平。（Getty Images）

曼城重心人物奇雲迪布尼，皇馬派出卻奧斯負責看管，以德國人的經驗與技術，效果本來不錯，只是強敵面前一次意外足以致命——卻奧斯入禁區助隊友協防，迪布尼立即把握機會遠射為曼城射入扳平。

無論皇馬一班老將歐聯經驗如何豐富，兩大中場確已年紀不輕，防守回身不夠快，33歲的卻奧斯還好，37歲的莫迪歷經歷世界盃決賽周後，活力不比從前。卻奧斯被委以看守迪布尼重任，同時難免偶爾要為莫迪歷或其他隊友補位回防，那正是皇馬最危險的時候。

5. 史東斯+洛迪 VS 皇馬中前線 — 哥帥佈置「吸星大法」

史東斯是哥帥曼城3-2-4-1陣式中的重心人物。（Getty Images）

哥迪奧拿的3-2-4-1陣式，雙防中之一的史東斯為防線重心，曼城控球進攻時擔任防中，受壓防守時退回防線。史東斯加上洛迪卡斯簡迪的雙防中陣，猶如在球內佈置「吸星大法」，將皇馬的攻勢及早一一瓦解，作為曼城防線前一道屏障，提供額外保護。

賓施馬上屆利用補時5分鐘，打破曼城歐聯冠軍夢領皇馬奇蹟出線，今次能否再來一次？（Getty Images）

曼城今季歐聯一規律——留待主場解決對手

上述五大博奕現場，雙方各有長短，不得不提今屆曼城在歐聯彷彿有個奇特規律，球隊往往作客時僅賽和對手，留待在主場才解決對手。曼城在分組賽對多蒙特和哥本哈根作客皆為0：0，主場均獲勝，只有對西維爾是例外，主客兩仗同樣贏波。十六強對RB萊比錫，作客踢成1：1，回到主場大炒對方7：0；八強對拜仁慕尼黑主場3：0優勢下，次回合1：1和局收場。

四強首回合曼城能作客班拿貝踢成1：1，會否再次留待在主場擊敗對手，場內五大焦點對碰以外，雙方手上仍各有「外卡」。曼城翼鋒基亞利殊季尾狀態大勇，後備席上尚有科頓和馬列斯；至於皇馬方面，中場還有個年輕當打有活力的曹亞文尼，安帥在什麼時間安排他入替卻奧斯或莫迪歷，時機十分重要。

說了這麼久，好像還有一個人未提到，沒錯，那就是賓施馬。首回合他不是主角，也無甚表現，但沒有人會忘記上屆四強哥帥做足準備，戰至89分鐘尚有兩球在手，就差補時那5分鐘。賓施馬把握那5分鐘來一次個人表演，為皇馬策動一幕奇蹟反勝，幾乎憑一己之力扭轉戰局。因此今仗曼城防線一次也不能走甩賓施馬，否則後果可以很嚴重。

有主場之利的曼城牌面稍為秤先，皇馬的歐聯經驗與韌力，加上有賓施馬這隻王牌，為球賽帶來平衡。哥迪奧拿與安察洛堤鬥智鬥力，高手過招勝負很可能只在一念之間。