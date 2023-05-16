歐聯｜AC米蘭劣勢鬥國米　利亞奧迎一線生機　意大利球會復甦有因

歐聯4強次回合今晚上演，AC米蘭「作客」聖西路挑戰國際米蘭。在首回合落後0：2之下，AC米蘭今仗背城借一，唯一寄望就是首回合養傷、今季聯賽已射入12球和交出10次助攻的葡萄牙小將拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）能及時復出，為球隊「翻盤」。



這位年僅23歲的葡萄牙小子，今季在意甲賽場上已曾造出70次扭波過人，歐聯8強次回合時，正正是他截獲皮球順勢在左路打反擊，連過3名敵將後底線傳中予基奧特輕易射入扳平，最終成功出線。

AC米蘭在歐聯4強首回合兩球落後給國際米蘭。（Getty Images）

的而且確，利亞奧近年給人的印象是有如麥巴比那種「神童」類球員，快速、靈巧、有射術、懂傳送，是球壇不可多得的人才。利亞奧出生於葡萄牙西南岸城市阿爾馬達（Almada），和葡萄牙足球傳奇人物費高是同鄉，也同樣追隨了費高的腳步，9歲時就加盟了士砵亭青訓學院。

利亞奧與費高和C朗拿度一樣，都是士砵亭青訓產品。（Getty Images）

利亞奧多次不諱言對母會栽培表示感謝：「士砵亭青訓學院是世界上最好的青訓學院之一，即使不是最好的學院，那裡也培養了兩名金球獎得主費高和C朗拿度。我很榮幸能夠在那裏一路向上，為我打開了通往足球世界的大門，我非常感謝他們，這絕對是一間我會永遠記住的球會。」

利亞奧為葡萄牙出戰2019年U20世界盃，聲名鵲起。（Getty Images）

利亞奧兒時最崇拜朗拿甸奴和C朗拿度，在成長過程中一直試着模仿他們：「通過觀看他們的短片，我學會了我至今擅長的事情——盤扭。他們都是我的偶像，我很想擁有與他們相似的職業生涯。」

利亞奧在歐聯4強首回合因傷倦勤，只能與AC米蘭另一名將伊巴一起作壁上觀。（Getty Images）

年紀輕輕的他已經在三個頂級聯賽中踢過球了，利亞奧希望和兒時偶像C朗一樣，有朝一日轉戰英超。「我認為每個球員都想在英超踢球，因為那是一個競爭非常激烈的聯賽，那裏擁有非常精彩的足球、偉大的球隊和全世界的觀眾，意甲目前在足球界處於非常有利的地位，但在未來我肯定會說是英超聯賽。」

歐聯8強全靠利亞奧過關斬將交出助攻，AC米蘭方能淘汰拿玻里晉級。（Getty Images）

話雖如此，消息指利亞奧即將與AC米蘭簽署一份為期5年的新合約，留效米蘭至2028年6月，年薪為700萬歐元，現有合約中的1.5億歐元解約金亦必定會提升。或許在未來AC米蘭未必留得住利亞奧，但這份合約至少為AC米蘭提供一定的議價能力。

縱觀今年意甲球隊在歐洲三大盃賽戰績不俗，米蘭雙雄和拿玻里3支球隊殺入8強，前兩者再於4強會師；羅馬和祖雲達斯仍有機會在歐霸盃決賽相遇；費倫天拿亦躋身歐協聯4強，除了有抽籤運之外，多支球隊肯重用年輕球員，擺脫意甲球隊老氣橫秋的形象是關鍵。

羅馬、祖雲達斯仍有機會在歐霸決賽相遇：

過往有長達10年意甲由祖雲達斯壟斷，但一隊獨大不代表能盡收天下兵器，反而多支球隊群雄並起，多重用新血，吸納如利亞奧這些天才新星，提升速度和戰術靈活性，才是意甲球隊在歐戰路上復興的不二法門。