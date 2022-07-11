場地單車國家盃｜李慧詩競輪賽與獎牌擦肩 賽後一句話留懸念
撰文：趙子晉
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「牛下女車神」李慧詩出戰場地單車國家盃哥倫比亞站，在女子競輪賽闖決賽，可惜以第4名衝線，與頒獎台擦身而過。縱然只得「梗頸四」，李慧詩依然滿意今站的表現。
場地單車國家盃哥倫比亞站，李慧詩早前出戰女子爭先賽，16強憾負新西蘭車手安祖絲（Ellesse Andrews）止步。
李慧詩香港時間周日（10日）轉戰女子競輪賽，首圈輕鬆首名晉級，其後次圈亦以第3名殺入決賽，可惜最終屈居第4，主場車手芭約娜派達（Martha Bayona Pineda）則力壓安祖絲及荷蘭的柏列絲賓妮絲（Shanne Braspennincx）奪金。
即使與獎牌擦身而過，李慧詩賽後透過社交網站限時動態以英文表示，滿意今次的表現，「好耐無踩過比賽，好努力先適應咁高速嘅比賽節奏，我都滿意今次成績。」戰畢今站後，35歲的李慧詩未透露何時再戰，她表示今站可能是今年唯一一次出戰場地單車國家盃分站，更直言「遲啲見，可能」。
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