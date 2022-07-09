場地單車國家盃｜李慧詩爭先賽晉次圈 楊礎搖首圈出局
撰文：高詩琦
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場地單車國家盃哥倫比亞站次日賽事，「牛下女車神」李慧詩伙隊友楊礎搖，出戰女子爭先賽。
女子爭先賽首先進行資格賽，透過200米行進間計時賽作正賽的對決配對，同時會在27名參賽運動員中淘汰一人。
首先登場的楊礎搖造出11.908秒，排第26位，受惠於中國車手鮑珊菊未能參賽，楊礎搖亦順利打入次圈；至於第5名登場的李慧詩則跑出10.931秒，排名第12位。
楊礎搖在一場過的1/16決賽，面對中國車手郭裕芳，楊礎搖以0.082秒落敗，無緣晉級；李慧詩則鬥西班牙車手卡薩絲洛姬（Helena Casas Roige），輕鬆勝出，打入1/8決賽。
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