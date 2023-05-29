英超煞科｜林柏特帶愛華頓車路士插低谷　為普捷天奴指明艱巨之處

數22/23球季英超的首席災星，肯定是林柏特。

上半季，他帶領愛華頓俯衝降班區，直墮至尾二，在第20場聯賽後被炒。儘管劣評如潮，但林柏特在季尾再就業，出任車路士看守領隊，結果完全擺爛，上任後未曾在主場贏過波，創球會在英超以來的最低積分。

盛傳普捷天奴將接任車路士領隊，林柏特大讚對方是一位好教練，但他認為球隊問題多，陣容過於臃腫，新帥任重而道遠。林柏特喜聞前東家愛華頓護級成功，他還表示未來仍有意執教頂級球會。



林柏特在季中被愛華頓炒魷。（Getty Images）

當車路士在英超煞科日主場以1：1賽和紐卡素，代表林柏特暫代帥位之期已滿，不知算不算功成，但肯定身退。對44歲的林柏特而言，今季發了兩場噩夢，在他先後執教下，愛華頓及車路士皆陷入低谷。

愛華頓總算護級成功。（Getty Images）

林柏特季初是愛華頓領隊，帶領「拖肥糖」20場聯賽，得3勝6和11負的劣績，故於1月被炒。在林柏特「落鑊」時，愛華頓以15分排尾二，跟包尾的修咸頓同分。若果愛華頓今季守不住金漆招牌降班，林柏特肯定是其中一大罪人。

儘管林柏特教波表現實在令人不敢恭維，但他在4月初就找到新工作，出任車路士的看守領隊。當林柏特接手時，車路士已經立立亂，沒有人期望他可以奇蹟地逆轉形勢，只求他捱義氣，利用名宿光環，穩住更衣室，幫球隊體面地完成今個球季。

林柏特接手車路士後，只贏過般尼茅夫。（Getty Images）

林柏特上任時，車路士29戰得39分排11位，領先12位的水晶宮9分。如今，林柏特將那9分優勢葬送得一乾二淨，被45分的水晶宮爬頭，44分的車路士以第12名完成今季聯賽。雖則第11跟12位分別不大，但完全看得出林柏特根本無法煞停下滑的車路士，幸好杜慈及樸達留下足夠的煞車距離，球隊才沒有直衝護級區。

林柏特今季教了車路士9場聯賽，創下1勝2和6負的劣績，只贏過般尼茅夫一場，未試過在史丹福橋的主場球迷面前贏過波。在林柏特領軍後，車路士沒有一場可以保持不失球。

林柏特的車路士成績比樸達領軍的更差。（Getty Images）

車路士創自87/88球季後的最低聯賽積分，也是自93/94球季後的最差聯賽排名。在87/88球季，車路士在當年的英甲以42分排第18位，最後降班。在93/94的英超球季，車路士以51分排第14位。車路士今季之衰敗，與林柏特關係不大，只是他真的連半點「救火領隊」的應有工作也做不好。

在煞科日，尾四的愛華頓以1：0擊敗般尼茅夫，護級成功。戴治季中接過林柏特的爛攤子，下半季率愛華頓取得5場勝仗，比起林柏特今季執教愛華頓及車路士的得勝場數（4場）還要多。馬後炮講句，愛華頓炒林柏特的時機真的是剛剛好，遲炒一場兩場的話，恐怕他們已經降班。

林柏特在煞科日帶領車路士賽和紐卡素。（Getty Images）

戴治成功把林柏特為愛華頓掘下的深淵填平，挽救了這支老牌球會的命運。林柏特賽後說：「我真的為愛華頓感到高興。我知道有很多人關心這間球會，而且他們是一間大球會，值得繼續留在英超。」

談到未來路向，林柏特表示放假後仍想繼續當領隊，他說：「我現在會放假，我期待假期休息。這不會影響我繼續做這份工作或類似崗位的動力。我很享受這份工。我明白從外行人看來，如果你沒有取得好成績，這段執教經歷就如白忙一場。其實，每個領隊總要克服這種高低起跌。我享受做領隊，放假休息後再看看吧。」

林柏特的領隊路，下一站會到什麼地方？（Getty Images）

盛傳普捷天奴會在今夏接掌車路士，林柏特說：「我支持普捷天奴做領隊，我認為他是一位好教練。新帥是誰人不重要，最緊要請到一個水平合適的領隊。普捷天奴過去的執教經歷告訴大家，他一直在這個水平的球會工作。讓他跟球員合作，創造一個穩定的環境，就可以贏得更多的比賽。不能一步登天，不能期望過高。」

「我們還有漫漫長路要努力，這是我執教6星期後的總結。」林柏特說：「這是我最後一場比賽，我可以跟大家說老實話，整體水平已經下降。對一間像車路士般的球會而言，整體水平一定要達到最高，如果你的體能不夠強，就無法達到英超高水平及高速的要求。」

盛傳普捷天奴「上車」。（Getty Images）

林柏特認為車路士的體能不夠強，新領隊需要在季初賽下苦功，而且他指球隊陣容太龐大，這會是新帥的最大挑戰。在今季的兩個轉會窗，車路士豪花6億鎊去買入19位球員。林柏特表示，部分球員對前途感到迷茫，不知球會想不想他們留隊，如果球員被這種心態困擾住，球隊很難有競爭力。