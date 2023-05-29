英超煞科︱維拉力壓熱刺奪歐洲賽最後一席　艾馬利將護級隊變黑馬

英超煞科日，當賽前冠軍、歐聯及歐霸席位已全部鎖定，焦點幾乎全部落在護級生死戰身上。降班球隊以外，唯一尚有懸念的是，猶如「雞肋」一樣食之無味，棄之可惜的歐協聯資格。

賽前阿士東維拉、熱刺及賓福特均有機會，最終3隊全數勝出之下，維拉以61分保持在第7位，取得來季英超球隊歐洲賽最後一席。



2022/23英超聯賽前十位排名。

阿士東維拉今季並非一帆風順，繼續由2021年11月上任的領隊謝拉特領軍下，開季戰績不順，頭11場英超聯賽只得2勝3和，足足輸掉6場，10月21日作客富咸以0：3大敗後，謝拉特被辭退。



當時球隊以9分排在第17位，僅以得失球差勝過身處降班區、排第18位的狼隊。正當無可避免要打護級戰，球會宣布西班牙名帥艾馬利（Unai Emery）接任，那時沒有人預料得到，原來球隊已經快要走過黑暗隧道，前路一片光明。

艾馬利領軍下，阿士東維拉表現脫胎換骨。（Getty Images）

艾馬利帶領中型班球會有一手，先帶領西維爾3奪歐霸，之後率維拉利爾再贏一次，歐霸被球迷戲稱為「艾馬利盃」。在西維爾與維拉利爾之間，這位教頭曾到英超接下艱鉅任務，2018年夏天到阿仙奴接任為傳奇主帥雲格離任後的下一位領隊。他領軍之下，阿仙奴表現有點起色，英超聯賽排第五，僅僅錯失歐聯資格，有趣的是，他同樣帶領阿仙奴闖入2018/19歐霸決賽，並以1：4大敗予另一英超倫敦球會車路士，是艾馬利唯一一次在歐霸決賽敗陣。

阿仙奴沒有給予艾馬利太多耐性，2019年11月底連續7場比賽未能勝出之下被炒，當時聯賽排第八位。英超「考牌」失敗，艾馬利記在心裏，即使帶領維拉利爾奪得歐霸，繼而翌季再領黃色潛艇晉身歐聯四強，當維拉找他救亡，他竟願意為一支英超護級隊放棄維拉利爾。艾馬利當時在記者會上解釋，「這是個個人及專業決定，我24歲離開家鄉，不論結果如何地向職業足球世界邁進。」他沒有提阿仙奴，然而明顯地衝擊英超失敗是他心中一條刺。

阿士東維拉在英超煞科戰擊敗白禮頓，取得來季歐協聯資格。（Getty Images）

同一班球員，同一個更衣室，阿士東維拉易帥後立即脫胎換骨，判若兩隊。艾馬利領軍英超頭9仗已取得6勝1和佳績，當中包括3：1擊敗曼聯、2：0淨勝熱刺，輕鬆化解護級危機，還一口氣彈上中游位置。

就算一度經歷3連敗調整期，艾馬利視下的維拉鬥志和韌力頑強，季尾愈戰愈勇，聯賽排名一路爬升，煞科戰前以57分排第7位，1分領先第8的熱刺，2分領先第9的賓福特。煞科戰面對已獲得歐霸資格的白禮頓，維拉終順利以2：1贏波全取3分，同日熱刺就算4：1大勝列斯聯，賓福特1：0勇挫冠軍球隊曼城，仍未能趕過維拉。阿士東維拉獲得來季英超球隊歐洲球會賽事最後一個席位——歐協聯資格。

2022/23英超聯賽成績表

冠軍：曼城

歐聯資格：曼城、阿仙奴、曼聯、紐卡素

歐霸資格：利物浦、白禮頓

歐協聯資格：阿士東維拉

降班：修咸頓、列斯聯、李斯特城



艾馬利今季為維拉帶來的變化，猶如向世人證明他的執教功力。一支球隊更換領隊後由護級份子變為來季歐洲賽一員，到底說明了謝拉特的不濟，還是艾馬利實在太厲害？

反觀季尾辭退意大利名帥干地的熱刺，球會聯賽排名由干地離任時的第4，到完季跌落第8，不止失去歐聯席位，甚至連歐霸、歐協聯資格也不保，連續14季出戰歐洲賽的優良傳統終告「斷纜」，只能怪管理層再次決策失當。如今帥位足足空懸兩個月仍未有着落，兩大目標人物——前拜仁主帥拿高士文、飛燕諾教頭史諾先後請熱刺「食檸檬」，很大機會重溫2021年夏天找領隊連環遭拒絕的噩夢，可謂人財兩失。