英超煞科｜愛華頓護級成功難掩營運失策 近7季增兵開支拍住利物浦

120季，是愛華頓征戰英格蘭頂級聯賽的數字，這個數字輕鬆拋離同市宿敵利物浦、曼聯或阿仙奴，亦是冠絕全英格蘭。

愛華頓班主摩斯利絕非「孤寒鬼」，在轉會市場或興建新主場同樣不手軟，但「拖肥糖」連續兩季捲入降班漩渦，金漆招牌幾乎被打破，球迷多次遊行表不滿。願意花錢與經營有道是兩回事，煞科戰縱逃過一劫，近7季跟利物浦相若的轉會開支，難掩球會管理如何失敗。



愛華頓連續兩季需要打護級戰。（路透社）

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愛華頓連續69季角逐英格蘭頂級聯賽，對上一次降班已經是1951年，這紀錄僅次於阿仙奴。即使拖肥糖多次經歷降班危機，但每一次都「大步檻過」，正如上季一度跌入降班區域，幸好及時回勇，護級成功。

對比上季，愛華頓今季護級形勢更嚴峻，上半季在林柏特的帶領下，僅取得2勝6和12負，持續在下半版徘徊。愛華頓管理層隨即止蝕，辭退林柏特，改由前般尼主帥戴治執教，換帥首仗即有起色，爆冷擊敗當時的榜首球隊阿仙奴，拖肥戰績略有改善，但都不足以離開下半版，愛華頓戰至煞科戰才知道能否順利上岸。

愛華頓易帥後由戴治力爭護級。（路透社）

英超護級戰三隊只能活一隊，煞科戰前，愛華頓形勢最有利，只要主場擊敗般尼茅夫，就可宣告護級成功，足球數據網站《Opta》指愛華頓降班機率不足兩成。

無欲無求的般尼茅夫沒有「放水」，直至57分鐘，愛華頓才由杜哥利一箭定江山，結果一球險勝般茅，護級任務完成，金漆招牌險險保得住。即使「拖肥」護級成功，不少愛華頓忠實擁躉當然不會收貨，而戰績差的矛頭直指管理層。

杜哥利禁區外勁射一箭定江山。（路透社）

班主摩斯利大灑金錢依然不得球迷心

愛華頓主場葛迪遜公園球場（Goodison Park）歷史悠久，至今已經有131年歷史，班主摩斯利任內的其中一個主要任務，就是為拖肥興建新主場，在海邊的班利摩爾碼頭球場（Bramley-Moore Dock Stadium）在2021年7月動工，預料在2024/25球季搬遷至新主場。

摩斯利自2016年入主愛華頓以來，為了球會大灑金錢，興建主場外，在轉會市場亦不手軟，但他依然不受球迷們的歡迎，愛華頓球迷曾多次上街示威，向管理層說不。愛華頓球迷組織發聲明，直斥高層們不適合領導愛華頓，要求班主及董事會不要再出席任何主場賽事，否則必然令球迷們分心，並再三懇請管理層尊重球迷，盡早離開愛華頓。

有趣的是，摩斯利對上一次在葛迪遜公園球場欣賞愛華頓的比賽，已經是2021年10月對屈福特的一仗，近19個月未見過摩斯利的蹤影。

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摩斯利是愛華頓歷任班主在轉會市場使費最大的一人，根據足球網站《transfermarkt》數據，愛華頓近7年多在買人上，豪花逾7億歐元，其中2017年夏天更花了超過兩億歐元。

對比默郡宿敵利物浦，兩軍在轉會市場的支出上，不相伯仲，紅軍7季以來比起愛華頓花多5000萬歐元左右，但利物浦在近季曾經贏過英超﹑歐聯，連續6季打入前四，贏得6個獎盃以外，還兩度成為歐聯亞軍及力戰曼城至尾兩度以1分之微屈居亞軍。

愛華頓班主摩斯利。（Getty Images）

反觀愛華頓，近7季與獎盃無緣外，聯賽排名更加「行路打倒褪」，一路由上半板跌至降班區域。上季第16名，今季第17名，錢是花了，預期效果一直達不到，甚至出現反效果。

愛華頓近年高價賣出不少球員，例如李察利臣﹑安東尼哥頓﹑盧卡古﹑史東斯，在轉會市場有不少進賬。不過他們往往未能找到好的替補，除了在安察洛堤時期外，愛華頓的買人雜亂無章，雖則沒有「使大錢」在單一球員上，但時常以2﹑3000萬歐元買入球員，大堆新兵算不上入章，這就是默郡雙雄在轉會策略上的分野。

球迷唾棄，愛華頓管理層被冠上「不懂經營球會」的罪名，短短執教半年的賓尼迪斯，或許道出了愛華頓的「死因」：「因為我教過利物浦，我不獲信任，若是在另一間球會，我早已做到這些決定，因為我很清楚要如何才能改善球隊表現，我在過去也曾做過，但在愛華頓，我就做不到了。」

煞科戰完場哨子聲一響，愛華頓球迷衝入球場狂歡慶祝，若果班主及管理層宣布離隊的話，一眾「愛迷」會否更高興？

2022/23英超聯賽成績表

冠軍：曼城

歐聯資格：曼城、阿仙奴、曼聯、紐卡素

歐霸資格：利物浦、白禮頓

歐協聯資格：阿士東維拉

降班：修咸頓、列斯聯、李斯特城

