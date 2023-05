英超煞科/格列沙加從被唾棄到贏回民心 梅開二度笑着告別酋長球場

英超煞科日爭冠功敗垂成的阿仙奴,在酋長球場面對狼隊,中場格列沙加(Granit Xhaka)意外成為主角——不是因為紅牌,而是在很大機會最後一次披上兵工廠戰衣的告別戰,14分鐘內梅開二度。

他由加盟時被寄予厚望,到不時因魯莽行為被逐,影響個人及球隊發揮令人失望;由被委任為隊長,到被球迷唾棄、幾乎離隊,最終留隊之下今季以突出表演贏回「民心」,卻又在高峰時疑似告別,劇情發展曲折離奇。



格列沙加在煞科戰後向球迷揮手。(Getty Images)

效力7個年頭,30歲的沙加是這隊年輕的阿仙奴陣中資歷最深一員,只有埃及中場艾蘭尼(Mohamed Elneny)跟他同在2016年加盟。他在更衣室影響力大,獲艾馬利委任為隊長,2019年11月英超對水晶宮一仗再次忍不住發脾氣,與球迷起衝突後一怒之下將臂上隊長臂章擲向地上,為此受盡千夫所指,被球迷﹑名宿炮轟,並失去隊長資格。

成為槍迷眾矢之的,恍如人見人憎的過街老鼠,沙加決意離開阿仙奴,甚至連「行李已經執好,護照都準備好,我與阿仙奴的關係到此為止。」當他準備與當時新上任的領隊阿迪達攤牌,意想不到獲對方全力挽留。

沙加英超煞科梅開二度:

+ 3

沙加三十而立終於成長

阿迪達擅長與年輕人溝通,一班年輕人在他麾下火速成長,隊中同時需要有「大哥哥」一樣的沙加照應和帶領,穩定軍心。當大家對他已沒期望之際,沙加默默埋頭苦幹,最初未算有太多分別,來到今季踢出效力以來最穩定的高水平表現——37場英超聯賽上陣,攻入7球並帶來7次助攻,是加盟以來進攻效率最強一季,在場內助攻助守帶領隊友,成為阿仙奴爭冠路上重要角色。就算球隊最終只得亞軍,仍不可抹殺他的表現與功勞。

跟之前其他球季最大分別是,他只領下4面黃牌,是紀律最佳一季,年屆30的沙加似乎真的成長了。根據英超賽例,球員在上半季累積5面黃牌須自動停賽一場,全季任何時間累積10面黃牌須自動停賽兩場。沙加效力阿仙奴的前6季,4季黃牌達到雙位數,另外兩季均曾領紅牌,換言之,全部曾因紀律問題停賽,直到今季才首度未因紅黃牌被罰。

沙加用努力和表現,贏回球迷對他的尊敬,在球隊的日子卻已在倒數。

球迷拉下大型橫額,向沙加致意:「如果這是終結,格列,祝你一路順風。」(Getty Images)

季尾一直盛傳今年夏天他將轉投德甲球隊利華古遜,他對傳聞不置可否,曾經不斷失去隊長的阿仙奴球迷,已經心中有數,煞科戰上有球迷送上一幅寫上:「如果這是終結,格列,祝你一路順風」(If this is the end, farewell Granit)的橫額向他致意,彼此之間曾經出現的怨氣與裂痕,已成過眼雲煙。

阿仙奴對狼隊一仗,沙加頭頂腳踢,14分鐘內已梅開二度,助阿仙奴在酋長球場5:0輕鬆大勝一場。球迷料想今仗可能是他的告別戰,全場比賽不斷高唱「格列沙加,我們想你留隊」(Granit Xhaka, we want you to stay),當他75分鐘被調離陣,獲全場球迷以及後備席上的阿仙奴職球員全體起立致敬。沙加一臉離愁別緒,向球迷揮手致意,又逐一跟後備席的職球員握手。

格列沙加帶着太太和兩女兒告別酋長球場,阿迪達就在他身後。(路透社)

由被球迷集體唾棄到贏回尊敬,過程絕不簡單,沙加咬緊牙關做到了。當日力勸他留隊的阿迪達看到煞科戰這感人一幕,大讚愛將:「這是他應得的,他擁有奇妙的一季」,並說出很可能是改變背後的原因,「一年前我告訴他,大家對你都有個問號,你必須貢獻更多,做得更好。第二日他回來訓練,繼而在季前熱身賽歸隊時減掉4公斤,更輕、更弗,從他面上可看到他決意要做到。」

阿迪達總結:「他表現非凡,是球隊成功的關鍵部分,我很開心每個人都對他的表現心存感激。」297次為阿仙奴上陣,攻入22球,格列沙加單是今季已攻入9球。單是數字無法說明球場內外的貢獻,不過更重要的是,沙加的例子說明,曾經魯莽犯錯的年輕人,哪怕是一度令球迷絕望的「紅牌王」,只要得到機會一樣可以茁壯成長,在6萬名阿仙奴球迷的掌聲與喝采之中昂首離開酋長球場。

2022/23英超聯賽成績表

冠軍:曼城

歐聯資格:曼城、阿仙奴、曼聯、紐卡素

歐霸資格:利物浦、白禮頓

歐協聯資格:阿士東維拉

降班:修咸頓、列斯聯、李斯特城