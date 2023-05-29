英超煞科/格列沙加從被唾棄到贏回民心 梅開二度笑着告別酋長球場

英超煞科日爭冠功敗垂成的阿仙奴，在酋長球場面對狼隊，中場格列沙加（Granit Xhaka）意外成為主角——不是因為紅牌，而是在很大機會最後一次披上兵工廠戰衣的告別戰，14分鐘內梅開二度。

他由加盟時被寄予厚望，到不時因魯莽行為被逐，影響個人及球隊發揮令人失望；由被委任為隊長，到被球迷唾棄、幾乎離隊，最終留隊之下今季以突出表演贏回「民心」，卻又在高峰時疑似告別，劇情發展曲折離奇。



格列沙加在煞科戰後向球迷揮手。（Getty Images）

效力7個年頭，30歲的沙加是這隊年輕的阿仙奴陣中資歷最深一員，只有埃及中場艾蘭尼（Mohamed Elneny）跟他同在2016年加盟。他在更衣室影響力大，獲艾馬利委任為隊長，2019年11月英超對水晶宮一仗再次忍不住發脾氣，與球迷起衝突後一怒之下將臂上隊長臂章擲向地上，為此受盡千夫所指，被球迷﹑名宿炮轟，並失去隊長資格。

成為槍迷眾矢之的，恍如人見人憎的過街老鼠，沙加決意離開阿仙奴，甚至連「行李已經執好，護照都準備好，我與阿仙奴的關係到此為止。」當他準備與當時新上任的領隊阿迪達攤牌，意想不到獲對方全力挽留。

沙加英超煞科梅開二度：

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沙加三十而立終於成長

阿迪達擅長與年輕人溝通，一班年輕人在他麾下火速成長，隊中同時需要有「大哥哥」一樣的沙加照應和帶領，穩定軍心。當大家對他已沒期望之際，沙加默默埋頭苦幹，最初未算有太多分別，來到今季踢出效力以來最穩定的高水平表現——37場英超聯賽上陣，攻入7球並帶來7次助攻，是加盟以來進攻效率最強一季，在場內助攻助守帶領隊友，成為阿仙奴爭冠路上重要角色。就算球隊最終只得亞軍，仍不可抹殺他的表現與功勞。

跟之前其他球季最大分別是，他只領下4面黃牌，是紀律最佳一季，年屆30的沙加似乎真的成長了。根據英超賽例，球員在上半季累積5面黃牌須自動停賽一場，全季任何時間累積10面黃牌須自動停賽兩場。沙加效力阿仙奴的前6季，4季黃牌達到雙位數，另外兩季均曾領紅牌，換言之，全部曾因紀律問題停賽，直到今季才首度未因紅黃牌被罰。

沙加用努力和表現，贏回球迷對他的尊敬，在球隊的日子卻已在倒數。

球迷拉下大型橫額，向沙加致意：「如果這是終結，格列，祝你一路順風。」（Getty Images）

季尾一直盛傳今年夏天他將轉投德甲球隊利華古遜，他對傳聞不置可否，曾經不斷失去隊長的阿仙奴球迷，已經心中有數，煞科戰上有球迷送上一幅寫上：「如果這是終結，格列，祝你一路順風」（If this is the end, farewell Granit）的橫額向他致意，彼此之間曾經出現的怨氣與裂痕，已成過眼雲煙。

阿仙奴對狼隊一仗，沙加頭頂腳踢，14分鐘內已梅開二度，助阿仙奴在酋長球場5：0輕鬆大勝一場。球迷料想今仗可能是他的告別戰，全場比賽不斷高唱「格列沙加，我們想你留隊」（Granit Xhaka, we want you to stay），當他75分鐘被調離陣，獲全場球迷以及後備席上的阿仙奴職球員全體起立致敬。沙加一臉離愁別緒，向球迷揮手致意，又逐一跟後備席的職球員握手。

格列沙加帶着太太和兩女兒告別酋長球場，阿迪達就在他身後。（路透社）

由被球迷集體唾棄到贏回尊敬，過程絕不簡單，沙加咬緊牙關做到了。當日力勸他留隊的阿迪達看到煞科戰這感人一幕，大讚愛將：「這是他應得的，他擁有奇妙的一季」，並說出很可能是改變背後的原因，「一年前我告訴他，大家對你都有個問號，你必須貢獻更多，做得更好。第二日他回來訓練，繼而在季前熱身賽歸隊時減掉4公斤，更輕、更弗，從他面上可看到他決意要做到。」

阿迪達總結：「他表現非凡，是球隊成功的關鍵部分，我很開心每個人都對他的表現心存感激。」297次為阿仙奴上陣，攻入22球，格列沙加單是今季已攻入9球。單是數字無法說明球場內外的貢獻，不過更重要的是，沙加的例子說明，曾經魯莽犯錯的年輕人，哪怕是一度令球迷絕望的「紅牌王」，只要得到機會一樣可以茁壯成長，在6萬名阿仙奴球迷的掌聲與喝采之中昂首離開酋長球場。

2022/23英超聯賽成績表

冠軍：曼城

歐聯資格：曼城、阿仙奴、曼聯、紐卡素

歐霸資格：利物浦、白禮頓

歐協聯資格：阿士東維拉

降班：修咸頓、列斯聯、李斯特城

