英超煞科｜Big 6洗牌新時代來臨　紐卡素崛起踢走車路士熱刺？

22/23球季英超落幕，曼城封王，阿仙奴飲恨，紐卡素上位，偕曼聯獲得來屆歐聯資格。紐卡素在沙特阿拉伯雄厚資金下崛起，舊有勁旅熱刺及車路士沉淪，英超Big 6時代是否來到終結？未來英超Big 6會否洗牌，甚或變成Big 7？



紐卡素的崛起，將改變英超傳統Big 6的格局。（Getty Images）

1990年代末的英超是曼聯與阿仙奴雙雄爭標的時代，阿巴莫域治在2003年收購車路士，2004年委任摩連奴為帥，令英超在千禧年初進入曼聯、阿仙奴、利物浦及車路士四強鼎立的Big 4時代。

車路士聘請摩連奴為帥，開展英超Big 4時代。（Getty Images）

那時候，曼聯領隊費格遜承諾留隊，羅致C朗拿度頂替碧咸，並聘基羅斯為助教，革新戰術，保持爭標實力。阿仙奴在雲格帶領下達到巔峰，歷史性造出不敗球季，陣中靈魂亨利被視為當時英超最強球員。

車路士在阿巴莫域治的資金下大灑金錢，廣招星將，加上摩連奴穩守突擊的戰術，一時間打遍英超無敵手。利物浦在盃賽5冠王後中興，聘得賓尼迪斯為主帥，採用西班牙化的戰術，確立謝拉特為核心，重返爭標行列。

英超Big 4時代，費格遜的曼聯擁有C朗拿度。（Getty Images）

由05/06到08/09的4個球季，曼聯、阿仙奴、利物浦及車路士穩佔聯賽榜頭4名，壟斷歐聯資格，被球迷及傳媒稱為Big 4。這支4支球隊在實力上不相伯仲，皆有力爭冠，亦明顯強於其他同聯賽球隊。

曼城在2009年收購多哥前鋒艾迪巴約。（Getty Images）

2008年曼城獲阿聯酋財團入主，升格為富豪球會，而且熱刺在哈利列納領軍下突圍而出，09/10球季擠掉利物浦入前4。當年車路士前鋒杜奧巴已指出，Big 4以外還有曼城等具實力分子，他說過「英超其實可以說成Big 5或Big 6 」。

杜奧巴在2009年預言英超會變成Big 5或Big 6時代。（Getty Images）

Big 6的說法在2011年普及起來，取代Big 4。在10/11球季，輪到曼城打入前4名，熱刺排第5位而利物浦則排第6名。本港傳媒紛紛撰文稱Big 4時代已轉為Big 6，曼城及熱刺有力爭標。

這個英超Big 6時代陪伴球迷走過12年歲月，會不會在今夏告終，開啟新的英超時代？

紐卡素門將尼克普比。（Getty Images）

紐卡素18個月內極速崛起

以沙特主權基金為首的財團在2021年收購紐卡素，委任賀維為帥，沒有盲目追求大球星，按部就班增兵，尼克普比、捷比亞、保治文、般奴古馬雷斯等實力球員很快融入球隊。上季幾乎降班的紐卡素，戰績今季已速見成效，長居前列，儘管未能威脅曼城及阿仙奴的爭標集團，但在爭4集團中一直佔先，季尾長時間排第3位，最後一周縱被曼聯趕過，仍順利以英超殿軍獲得來季歐聯資格。上次紐卡素踢歐洲賽已經是2013年歐霸，當年他們戰至8強。

了解紐卡素18個月內崛起的故事：01球評｜紐卡素用錢有道順應足球規律 沒有妄想只有耐心終收驚喜

紐卡素的崛起看來並非虛火，因為背後有強大金主支持，相信未來只會愈來愈強。當紐卡素實力穩步上揚時，英超Big6格局料有變化。紐卡素名宿蘇蘭奴說：「新董事局的優點在於他們的耐心。跟大球會競爭，你必須有雄厚的財力，增兵起到作用，保持球隊穩定。他們信任一位年輕的教練，後者了解英格蘭聯賽，激發起球隊的實力。他們正建立一支在未來有力爭標的隊伍，走在正確的道路上，當然首要任務是先打入歐洲賽。」

憑紐卡素的實力及勢頭，足可加入Big 6行列，形成Big 7。不過，車路士及熱刺今季陷入低谷，甚至出現結構性實力下滑的可能，故此紐卡素的崛起可能不是令Big 6變Big 7，而是Big 6內洗牌。

杜慈在季初被車路士解僱。（Getty Images）

車路士換班主瞬間崩潰

在政治原因下，車路士去年夏天不得不易主，俄羅斯富豪班主阿巴莫域治離去，來自美國的托德波里接掌球會。一朝天子一朝臣，托德波里幾乎炒了原有足球管理團隊，就連歐聯冠軍功臣杜慈也不例外。

托德波里的問題不是沒有錢，而是不懂用錢，兩個轉會窗豪花近6億英鎊，幾乎買多一隊人回來。車路士這個球季一片混亂，炒杜慈聘樸達，亂象加劇，到樸達被炒再聘林柏特，簡直徹底擺爛。他們最終僅以44分得第12名，創下自1993/94球季以來最低英超排名。若果車路士未能整頓好管理問題，花錢而不得其法，冗員一大堆，來季前景仍然暗淡。

29歲的哈利卡尼與熱刺尚有一年合約，盛傳他今夏離隊。（Getty Images）

熱刺老問題病入膏肓

干地3月尾被炒時，熱刺英超聯賽仍排在第4位，歐聯資格看似仍相當穩妥，不料干地一走球隊立即急滑坡。當時距離完季只餘10場聯賽， 球會竟以干地副手史泰連尼（Cristian Stellini）暫代，到史泰連尼戰績太差被炒，再次找來缺乏經驗的舊將賴恩美臣頂上，最終不止跌出前四、失去歐聯席位，只得第8位之下，甚至連歐霸、歐協聯資格也錯失，連續14季出戰歐洲賽的紀錄斷纜。

熱刺辭退干地，帥位懸空至今兩個月，究竟下季誰會執掌球隊？仍然沒有明確的訊息。熱刺的進攻十分依賴哈利卡尼及孫興慜，前者尤其重要，但他明年夏天約滿，盛傳今夏離隊。卡尼離隊的話，熱刺勢必大地震，若果重組失利，隨時變回中游部隊。

有熱刺球迷抗議，要求主席利維下台。（Getty Images）

如果紐卡素管理層保持到務實作風，在雄厚資金支持下，相信成績可以穩步上揚，成為一支長期爭前4以至爭標的勁旅，加入英超Big 6。至於英超Big 6會變成Big 7還是維持原有隊數，便要看車路士及熱刺下季起的造化。

2022/23英超聯賽成績表

冠軍：曼城

歐聯資格：曼城、阿仙奴、曼聯、紐卡素

歐霸資格：利物浦、白禮頓

歐協聯資格：阿士東維拉

降班：修咸頓、列斯聯、李斯特城

