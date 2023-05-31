英超最跑得之人　利物浦兩元老上榜是喜是悲？曼聯一將入圍有驚喜

英超公布22/23球季五大最跑得之人，利物浦包辦兩席。37歲的利物浦中場老將占士米拿，平均每90分鐘跑動11.18公里，榮登榜首，而利物浦的31歲前鋒羅拔圖法明奴就以平均每90分鐘覆蓋10.95公里排名第5位。然而，這兩位跑得之人同樣會在今夏離隊。

丹麥中場基斯甸艾歷臣兩年前在歐國盃心臟病發，差點命喪球場，在體內安裝心臟除顫器後復出，去年夏天加盟曼聯，在過去一季依然跑得，以平均90分鐘跑11.01公里排第4位，令人驚喜！



兩位即將離開利物浦的元老占士米拿及法明奴齊齊上榜。（英超Twitter）

利物浦老將占士米拿素來以體能好見稱，想不到年屆37歲，在跑動榜仍可力壓一眾後輩。占士米拿今季英超7次正選上陣，4次被調離場，24次後備登場，踢了893分鐘。儘管上陣時間不多，但「米拿叔」每次皆博盡，平均每90分鐘覆蓋11.18公里。

本身是12碼劊子手的占士米拿，獲場地管理員送贈晏菲路12碼點草皮。（占士米拿Twitter）

31歲的法明奴是一位以跑動著稱的射手，這位利物浦球員今季13次正選上陣，19次被換離場，12次後備登場，上陣時間為1212分鐘。他平均每90分鐘覆蓋10.95公里。看到米拿及法明奴齊齊入選跑動距離榜前5位，利物浦球迷是喜是悲？

拿比基達、米拿、法明奴及張伯倫將會離開利物浦。（Getty Images）

因為利物浦早已宣布，米拿及法明奴跟拿比基達、阿歷士張伯倫將於今夏離隊。損失了這兩位兢兢業業的跑得之人，利物浦陣中有誰可填補他們的作用？

在這個跑動距離榜上，排次席的是列斯聯中場班頓艾朗臣（Brenden Aaronson），平均每分90分鐘覆蓋11.17公里。雖然他跑得多，但難阻列斯聯降班的厄運。班頓艾朗臣的努力也得不到足球數據公司Sofascore的肯定，他今季的平均積分只有6.51分，入選Sofascore今季的最差陣容，更加是最低分的一位。

班頓艾朗臣一方面排跑動距離榜次席，另一方面入選Sofascore的今季最差陣容。（網上圖片）

般尼茅夫中場基士堤（Ryan Christie）平均每90分鐘覆蓋11.04公里，排名第3位，而曼聯的基斯甸艾歷臣則以11.01公里排第4位。

艾歷臣兩年前在歐國盃分組賽休克，心臟病發，幾乎命喪球場，他之後接受手術，在體內植入心臟除顫器，其後復出踢英超，先效力賓福特，再在去年夏天加盟曼聯。艾歷臣今季25次正選，18次被換離場，3次後備入替。想不到艾歷臣在這個復出後的完整球季，仍然十分跑得！