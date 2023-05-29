英超煞科｜從比爾沙瘋狂足球到黯然降班　列斯聯一錯再錯招致失敗

2020/21球季，列斯聯在比爾沙（Marcelo Bielsa）帶領下，事隔16年後重返英超，且當季以第9名衝線，59分也是英超史上升班馬季後第2高的成績。

然而兩季過去，這支球隊多次易帥，在只餘下4輪的情況下，找來「護級專家」艾拿戴斯（Sam Allardyce）希望保住英超席位，但最終卻1場不勝，來季黯然跌落英冠。

這支兩季前曾以極為進取的戰術風格贏得不少掌聲的球隊，到現在被艾拿戴斯批評「陣容不佳」，列斯聯其實經歷的，是很多球會都重複犯過的錯誤——沒有耐性與計劃。



比爾沙素有「足球狂人」之稱，他重視進攻與控球，即使帶着一群從英冠升上來的球員，面對強隊亦極少採取保守戰術。2020/21球季最經典一役，莫過於10月時硬碰曼城。哥迪奧拿帶領的藍月亮，面對列斯聯在控球率上竟以47：53落後，被追和後更以費蘭甸奴入替馬列斯加強防守，在聯賽呼風喚雨的哥帥竟被一支升班馬弄得如此焦頭爛額，球迷們大概很少看見這種光景。

2020/21賽季，比爾沙帶領的列斯聯，面對當季英超冠軍曼城錄1勝1和。（Getty Images）

傷兵滿營卻不作引援

經歷成功一季後，不少球迷都期待着列斯聯來季更上一層樓，但事與願違地，他們開季便錄3和3敗，直至第7輪才在屈福特身上拿下首勝。列斯聯這季戰績不佳，最明顯的原因是傷患，後防大將兼隊長李安谷巴（Liam Cooper）、組織核心加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）及隊內神射手班福特（Patrick Bamford）相繼受傷，球隊損失整條中軸線，成績一落千丈亦不難理解，在比爾沙2月末被解僱時，整季26場聯賽只贏了5場。

包括加雲菲臘斯在內，列斯聯上季整條中軸線都有傷兵，是戰績不佳的主要原因。（Getty Images）

除這個看似無法預估的原因以外，其實列斯聯季初陣容整齊健康時，亦踢不出上季時的華麗足球，箇中原因應是來自於左閘缺人所引起的連鎖效應。

阿里奧斯基（Ezgjan Alioski）因在續約方面未能達成共識而離隊他投，球會從巴塞找來祖尼亞費普（Junior Firpo）取代其左閘位置，但糟糕表現一直遭球隊詬病。他在左路無法與積夏里遜（Jack Harrison）產生化學反應，在2020/21球季，積夏里遜在左路與阿里奧斯基極具默契的配合多次為對手防線帶來麻煩，前者該季錄得8入球8助攻，兩項數據皆為隊內第2；但他在2021/22的數據是8入球1助攻。費普該季更被足球媒體Give Me Sport評為英超全季最差收購11人之一。

阿里奧斯基離隊卻遲遲未能找到替代人選，導致球隊進攻嚴重失衡。（Getty Images）

左路進攻啞火，加上班福特受傷而頻繁起用丹尼爾占士（Daniel James）客串前鋒，但此子根本不擅長擔任這個位置，也並非終結攻勢的出色人選。於是球隊進攻嚴重依靠右路，擔起大任的右翼拉芬夏（Raphinha）最終亦以11球成為隊內神射手，但整支列斯聯進攻不濟是顯而可見的事實，比爾沙這個球季執教的26場比賽共攻入29球，對比之下，他們前一季38場能進帳62球。

不過即使陣容東殘西缺，列斯聯在整個關鍵的冬季轉會窗，只買入了一名青年球員，並沒有藉此機會為球隊增兵添將，關於這一點，比爾沙的固執以及足球總監柯達（Victor Orta）都責無旁貸。

即使戰術失靈，比爾沙仍堅持進攻風格，以及在現時球壇罕見的全場人盯人戰術。列斯聯在12月以0：7慘敗予曼城，2月的4連敗中又以0：6及0：4被利物浦與熱刺大炒，眼見球隊士氣一蹶不振，一直明言會支持比爾沙的管理層最後決定手起刀落，將這位帶他們升上英超的教頭解僱。

雖然球隊戰績不佳，但比爾沙仍堅持進攻風格，最終被列斯聯解僱。（Getty Images）

馬殊時期加強壓迫 但未能帶動進攻

接任的美國教頭馬殊（Jesse Marsch），上一任東家是RB萊比錫，同樣擅長進攻與前場壓迫，因此被認為能繼承比爾沙留下來的戰術風格。不過馬殊接手時，列斯聯只領先降班區2分，因此他的首要任務是保住英超席位，不可能像比爾沙那樣不顧一切地瘋狂進攻。

他上任後，該季12場僅失19球，與比爾沙26場狂失60球的表現相比大有改進，至季尾錄4勝3和5敗，並在最後一輪護級成功。可是在球員及球迷大肆慶祝背後，其實大部分人都能看到隱憂：列斯聯的風格正變得模糊。

在煞科戰護級成功後，拉芬夏走上看台興奮地與球迷慶祝的畫面成為經典，但當時球迷都知道，戰績不佳的列斯聯已留不住他。（Getty Images）

為了護級，加上受傷患影響，他麾下這支列斯聯並未有很好地踢出前場壓迫的效果，特別是在沒有班福特作第一點逼搶的情況下，以往讓對方焦頭爛額地解圍的畫面變得罕見，這種「唔湯唔水」的壓迫風格，不免會讓球迷覺得陌生。

或許是有感於冬季轉會窗的不作為導致失敗，加上主力拉芬夏及加雲菲臘斯離隊，列斯聯在夏季大手收購球員。根據Transfer Market資料，他們在這個轉會窗共花費1.04億歐元羅致了6名球員，排名英超第10。

列斯聯開季初段成績理想，首3輪錄2勝1和，他加強了球隊的前場壓迫，這季列斯聯平均每場在對方Final third奪得控球權的次數為5.5次，排名英超第4；相比之下2020/21球季的數據為平均每場4次，排名英超第12。

不過當然，這個數據帶有一定的欺騙性，因為比爾沙時期，列斯聯前場壓迫所導致的後果是對方必須大腳解圍，奪下控球權的位置多為中場或後場；而且馬殊帶領的這支列斯聯，最大問題是為了控制中場及逼搶而鼓勵兩側收窄，這樣所導致的後果之一，是進攻不夠銳利，以及無法有效地策動反擊。2020/21球季的列斯聯，在比爾沙帶領下有7個反擊入球，排名英超第1；來到今季卻只有2球，排名聯賽第17。

在馬殊的戰術體系下，列斯聯前場壓迫似乎有所進步，但進攻能力卻沒有因此加強。（Getty Images）

此外，上一季已經顯現的左閘問題，球隊並沒有通過轉會來解決。由於費普受傷，馬殊選擇用中堅史杜爾克（Pascal Struijk）客串左閘，其表現實際上可圈可點，在評分網站Whoscore上排名隊內第4，但他畢竟本職是一名中堅，並未能為球隊提供太多進攻支援，列斯聯今季隊內神射手是入了13球的洛迪高摩連奴（Rodrigo Moreno），但排在之後的積夏里遜及史尼斯泰拉（Luis Sinisterra）只有5球，這兩名左右中場的數據，進一步證明在馬殊的戰術體系下，兩側攻擊力明顯不足。

經歷頭3場的短暫成功後，列斯聯在8月至10月之間，連續8輪不勝，且只入了6球。

比爾沙及馬殊執教列斯聯的英超戰績：

比爾沙：64場 23勝 13和 28負 91入球 114失球

馬殊：32場 8勝 9和 15負 39入球 53失球



混亂的轉會政策

列斯聯失敗的轉會政策不僅於此，其防守問題在這季依然沒有解決，他們在2021/22球季失79球，為英超第2多，來到今季失78球，是英超最多。在夏季轉會窗，列斯聯沒有購入任何中堅，直至冬季才從薩爾斯堡購入禾巴（Maximilian Wober），這名奧地利中堅表現受廣泛讚賞，在評分網站Whoscore上排名隊內第5；管理層在今季共買入3名美國球員，考慮到領隊馬殊是美國人，這一做法不難理解，可是在1月買入美國中場韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）後，2月卻將馬殊辭退，他來到艾蘭路球場還不足1年，這突顯出列斯聯根本沒設立一個長期計劃，也沒有給予領隊足夠的耐性。

當然，說到轉會失敗，不得不提今季冬天從賀芬咸羅致的前鋒佐真尼奧魯達（Georginio Rutter），他以打破球會紀錄的3600萬鎊轉會費加盟，但英超出戰11場均未能入球，且只以正選上陣過1次，更被安排在球隊U21作賽3場，一名以球會紀錄身價加盟的前鋒被如此使用，實在讓人摸不着頭腦。

佐真尼奧魯達冬天以破紀錄身價加盟，但至今只正選上陣過1次，且仍未有入球進帳。（Getty Images）

頻換教頭 藥石亂投

解僱馬殊後，球隊由史古巴拿（Michael Skubala）擔任看守領隊，之後找來前屈福特及華倫西亞領隊查維加西亞（Javi Gracia），後者執教10場英超，前後不過兩個月多，為了護級又找來「大Sam」艾拿戴斯，也就是說，列斯聯在今季前後一共有4名領隊執教過。

查維加西亞在2月取代馬殊，5月便被辭退。（Getty Images）

由主張緊迫的馬殊，到暫代的史古巴拿，到仍未有時候證明自己的查維加西亞，再到主張防守的艾拿戴斯，列斯聯在這一季頻換教頭，也頻換戰術風格。沒有連續性的管理層及轉會方針，自然地沒有讓這支球隊走上正確的道路——這也是為什麼足球總監柯達會在5月被辭退。

臨危受命的艾拿戴斯，率隊4場最終也沒能取得1張勝利，護級失敗後，他在記者會上表示，一間球會要取得長期成功，當中涉及很多事情和因素，「其中最重要的一點來自於『你的球員有多出色』，這些球員十分努力，這一點上我不會責怪他們。可是以陣容來說，他們並不足夠出色。」

有「護級專家」之稱的艾拿戴斯，也無法帶領列斯聯護級成功。（Getty Images）

在煞科戰迎戰熱刺一役，知道護級無望的列斯聯球迷開始高唱比爾沙的名字，他們懷念那位為他們帶來瘋狂與希望的教頭。或許留下比爾沙，最終該季未必能護級成功，但至少那段時期，他們知道球會在做些什麼，方針是什麼。