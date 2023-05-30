英超︱謝拉特教到維拉要護級　艾馬利領軍大翻身闖歐戰全因不甘心

足球縱是團隊運動，但有一個人足以扭轉球隊命運——領隊。一個優秀領隊帶來的差別，可以差天共地，今季的阿士東維拉正是最佳例子。

季初由謝拉特領軍，維拉再次跌入護級旋渦，球會辭退他找來艾馬利（Unai Emery）救亡，不止早已「上岸」留級，還以第七名成績力壓熱刺奪得來季出戰歐協聯資格。如此短時間內改造球隊，領軍功力簡直令人歎為觀止。

艾馬利「有料」，人盡皆知，他執教CV亮麗，由執教西維爾到巴黎聖日耳門，到之後任教維拉利爾，處處風光與獎盃，偏偏勇闖英超帶領阿仙奴未竟全功，留下污點。他放棄「黃色潛艇」當上維拉領隊，多少帶着一份不甘，只用上7個月時間來證明，他能在英超取得成功。



艾馬利7個內帶領維拉由護級位置攀上歐洲賽資格。（Getty Images）

維拉連年過億增兵 戰績不似預期

阿士東維拉今季續由2021年11月上任的領隊謝拉特領軍下，開季戰績不順，頭11場英超聯賽只得2勝3和，足足輸掉6場，10月21日作客富咸以0：3大敗後，謝拉特被辭退。當時球隊以9分排在第17位，僅以得失球差勝過身處降班區、排第18位的狼隊。以球會在轉會市場的投入而言，這成績實在說不過去。

維拉在2010年代開始一路積弱，班費有限轉會市場只買平貨，後果是自2011/12球季起連年跌入護級旋渦，至2015/16球季英超包尾降班。在英冠3季，轉捩點是2018年夏天獲埃及富豪薩維里斯（Nassef Sawiris）及美國商人艾登斯（Wes Edens）合組財團入主，帶來球會欠缺已久的資金。維拉2018/19球季即贏得英冠附加賽，由2019/20球季重返英超起，連續4季均在轉會市場付出過億歐元招兵買馬，頭3季得來的成績卻是令人失望的第17名、第11名及第14名。

今季的災難開局，以為又一次無可避免要打護級戰，西班牙名帥艾馬利走馬上任接替被炒的謝拉特，改變一切。

阿士東維拉在英超煞科戰擊敗白禮頓，取得來季歐協聯資格。（Getty Images）

阿仙奴留憾 決意再闖英超

艾馬利帶領中型班球會有一手，先帶領西維爾3奪歐霸，之後率維拉利爾再贏一次，歐霸被球迷戲稱為「艾馬利盃」。在西維爾與維拉利爾之間，這位教頭曾到英超接下艱鉅任務，2018年夏天到阿仙奴接任為傳奇主帥雲格離任後的下一位領隊。他領軍之下，阿仙奴表現有點起色，英超聯賽排第五，僅僅錯失歐聯資格，有趣的是，他同樣帶領阿仙奴闖入2018/19歐霸決賽，並以1：4大敗予另一英超倫敦球會車路士，是艾馬利唯一一次在歐霸決賽敗陣。

阿仙奴沒有給予艾馬利太多耐性，2019年11月底連續7場比賽未能勝出之下被炒，當時聯賽排第八位。英超「考牌」失敗，艾馬利記在心裏，即使帶領維拉利爾奪得歐霸，繼而翌季再領黃色潛艇晉身歐聯四強，當維拉找他救亡，他竟願意為一支英超護級隊放棄維拉利爾。艾馬利當時在記者會上解釋，「這是個個人及專業決定，我24歲離開家鄉，不論結果如何地向職業足球世界邁進。」

艾馬利曾失意阿仙奴。（Getty Images）

「作為教練，就是要贏」

他沒有提阿仙奴，然而明顯地衝擊英超失敗是他心中一條刺。艾馬利自信有能力在英超獲得成功，執教阿仙奴期間受盡外界批評，他說那些話「我不會聽」，在維拉再度執教英超球會，他沒有放過機會，短時間內扭轉局面，正如他所言：「作為教練，就是要贏」。

同一班球員，同一個更衣室，阿士東維拉易帥後立即脫胎換骨，判若兩隊。他與謝拉特的最大分別，在於擅長仔細拆解每個戰術，並逐一向每個球員解釋如何將他們的潛力全面發揮出來。他不時以漫長的影片環節和加開球隊會議來說明，艾馬利領軍英超頭9仗已取得6勝1和佳績，當中包括3：1擊敗曼聯、2：0淨勝熱刺，輕鬆化解護級危機，還一口氣彈上中游位置。

就算一度經歷3連敗調整期，艾馬利視下的維拉鬥志和韌力頑強，季尾愈戰愈勇，聯賽排名一路爬升，煞科戰前以57分排第7位，1分領先第8的熱刺，2分領先第9的賓福特。煞科戰面對已獲得歐霸資格的白禮頓，維拉終順利以2：1贏波全取3分，同日熱刺就算4：1大勝列斯聯，賓福特1：0勇挫冠軍球隊曼城，仍未能趕過維拉。阿士東維拉獲得來季英超球隊歐洲球會賽事最後一個席位——歐協聯資格。

2022/23英超聯賽成績表

冠軍：曼城

歐聯資格：曼城、阿仙奴、曼聯、紐卡素

歐霸資格：利物浦、白禮頓

歐協聯資格：阿士東維拉

降班：修咸頓、列斯聯、李斯特城



維拉在謝拉特手上，要踢到護級。（Getty Images）

艾馬利今季為維拉帶來的變化，猶如向世人證明他的執教功力。一支球隊更換領隊後由護級份子變為來季歐洲賽一員，到底說明了謝拉特的不濟，還是艾馬利實在太厲害？

維拉今季的成績大逆轉，證明一個好教練如何重要。當然球會連年投資，陣內其實已有一大班具潛力的球員，能否將他們組成一戰高戰力團隊，便是領隊的責任。從成績反映，可見謝拉特與艾馬利之間分野。

反觀季尾辭退意大利名帥干地的熱刺，球會聯賽排名由干地離任時的第4，到完季跌落第8，不止失去歐聯席位，甚至連歐霸、歐協聯資格也不保，連續14季出戰歐洲賽的優良傳統終告「斷纜」，只能怪管理層再次決策失當。如今帥位足足空懸兩個月仍未有着落，兩大目標人物——前拜仁主帥拿高士文、飛燕諾教頭史諾先後請熱刺「食檸檬」，很大機會重溫2021年夏天找領隊連環遭拒絕的噩夢，可謂人財兩失。