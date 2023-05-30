英超︱格連活特曼聯前途坦赫格竟這樣答　來季目標「坐亞望冠」

英超球季完結，坦赫格（Erik ten Hag）在曼聯領軍首季已贏得聯賽盃、英超重返前四，目前尚有足總盃可爭。展望來季，這位荷蘭教頭期望球隊繼續進步，力爭頭兩名。

至於強姦罪名今年2月獲撤控的格連活特（Mason Greenwood）在曼聯前途如何，坦赫格在訪問中暗示不由他決定。



曼聯今季在坦赫格麾下表現有進步，英超得到第三名，並贏得聯賽盃。（Getty Images）

前鋒格連活特一度是英格蘭其中一位炙手可熱的新星，目前仍只得21歲，2022年1月因涉嫌強姦女友Harriet Robson被捕，曼聯自去年2月起將他停操禁賽。

至今年2月格連活特獲撤銷控罪。消息指，由於關鍵證人不再參與，令案件證據不足，其後格連活特已跟女友和解，甚至有指Harriet Robson懷有他的骨肉。即使如此，曼聯一直未有將他解禁，目前仍在進行內部調查，英國《每日郵報》指調查難望在今年夏天前完成，格連活特據報曾向友人披露，「永遠不會再為曼聯作賽」。

格連活特曼聯前途仍未有定案。（Getty Images）

今年2月當格連活特獲撤銷控罪後，曾跟曼聯管理層面對面會談，當時雙方均未有公布內容或結論。他為曼聯上陣130場，攻入36球，意甲球會祖雲達斯曾表示有興趣借用。

曼聯領隊坦赫格近日接受英國《泰晤士報》訪問，被問到前鋒線上是否需要多一個射手來協助拉舒福特（Marcus Rashford），他承認需要人手減輕福仔負擔，並將話題轉移到格連活特身上，「他過往顯示有能力做到（為曼聯入球）。」可是當提到格連活特在曼聯前途，他隨即強調，有關對方的任何決定，也不會由他作主。

格連活特2021年2月時跟曼聯簽下4年新約，據報周薪為7.5萬英鎊，他最後一次為曼聯上陣為2022年1月曼聯1：0勝韋斯咸一仗。

坦赫格在訪問中指格連活特在曼聯前途不到他決定。（Getty Images）

曼聯球會年度頒獎禮上，坦赫格談到來季目標，「我們已建立基礎，一個好的基礎，未來必須做得更好。今季我們尚有一起比賽，那是邁向下一步的大好機會。」

「那場比賽之後我們會放暑假，然後必須提升水平，做得更加好。比賽很艱難，對手也會達到更高水平，我們至少要跟得上。但我不認為那已經足夠，我們不想原地踏步，必須去得更高，我們必須提升水平，競逐頭兩位。」坦赫格說，「我們必須要求更多，提升層次，期望我們可以做得更好。」