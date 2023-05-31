U20世盃激戰｜阿根廷16強硬撼尼日利亞　勝負分野還看臨場把握力

U20世界盃16強已有不少強強硬撼，例如東道主阿根廷迎擊非洲黑馬尼日利亞（球賽編號：FB2137，6月1日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播），以及英格蘭與意大利對壘。勝負分野，未必在強弱之間，或許出在臨場的埋門把握。



阿根廷在小組3戰全勝，昂然出線，加上有主場之利，是今屆賽事的奪標大熱，但如果數他們在16強最不想遇到的對手，尼日利亞肯定榜上有名。這支非洲勁旅在分組賽對巴西時，雖然以0：2落敗，但其實有不少入球機會，只是不少埋門僅差之毫釐，最終雖手握6分，但仍只能以第3名出線。

恩芬天奴是阿根廷中場線中，很具潛質的一員。（Getty Images）

正路而言，當然是3場入了10球而只失一球的阿根廷，勝算較大，一眾主將狀態大勇，除了空中霸王阿利祖維列斯（Alejo Véliz）已用頭槌攻入3球外，其羅沙里奧中央隊友恩芬天奴（Gino Infantino）也逐漸上力，上仗對新西蘭也入了一球。

尼日利亞實力不俗，只是把握力稍遜，淪為第3名出線。（Getty Images）

意大利把握力稍勝 與幼獅有惡鬥

同日另一場16強焦點賽事，是英格蘭U20對意大利U20（球賽編號：FB2134，6月1日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播）。英格蘭如果重現上場對伊拉克時的把握力，今仗對意大利就難全身而退。單從比數看，小英軍只能以0：0悶和伊拉克，以為他們出於留力，但看過比賽就知道，他們浪費了不少入球良機，包括利安戴納（Liam Delap）射失了12碼。

英格蘭前鋒戴納（中）對伊拉克時失準，看看他能否極速反彈。（Getty Images）

相反，意大利把握能力卻不俗，尤其效力英冠雷丁的卡沙迪爾（Cesare Casadei）已入了4球，暫列本屆賽事的神射手，他將對英軍防線構成極大威脅。