U20世盃激戰｜幼獅食「意」粉入8強｜保夫萊特專欄

英格蘭和意大利將在周三的16強中相遇，可謂U20世盃的的重頭戲碼，也可肯定其中一支奪冠熱門將會被淘汰。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



這將是去年夏天U19歐國盃4強的翻版對決，英格蘭當時以2：1取勝，這次三獅幼兵無疑渴望複製去年的結果。

在已經確保E組首名的情況下，周日與伊拉克打和0：0的比賽志在讓後備球員得到一些上場時間的機會，這支未能取得3連勝的歐洲冠軍相信會因為自己錯失比賽中很多的黃金機會而感到失望。

丹尼史卡列特今仗有望重回正選名單。（Getty Images）

伊恩科士打在淘汰賽中相信會重新起用一班正選球員，包括馬菲確斯、丹尼史卡列特、達高基耶比和阿歷士史葛等在前兩場比賽中表現較好的球員有望重新擔正。經過從非常棘手的小組中脫穎而出後，意大利將充滿信心地迎接這場比賽，並且矢志要首次捧得U20世盃冠軍。

意大利小將具一定入球能力。（Getty Images）

在最後1場小組賽中以3：0擊敗多明尼加共和國後，意味藍衣軍團在3隊並列6分下，只能獲得次名出線資格，他們現在可能會後悔沒有在那場比賽中攻入更多的進球，以避免這場難以應付的16強比賽。

卡沙迪（8號）目前仍居本屆U20世盃神射手榜首。（Getty Images）

可幸他們或能從本屆U20世盃暫時的神射手卡沙迪中找到一絲希望，他在小組賽階段一共攻入4球，其中在首場比賽對另一奪冠熱門巴西身上梅開二度。他與馬迪奧柏拉迪、施蒙尼帕方迪及法迪簡提是意大利在阿根廷表現最好的球員，主帥紐斯阿達絕對希望他們能把佳態，延續到淘汰賽。

這是一場難分軒輊的比賽，我認為很有可能以1球分勝負，基於去年夏天的U19歐國盃上曾擊敗對方，我預料英格蘭能重溫美夢取得勝利。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

