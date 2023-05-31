U20世盃激戰｜阿根廷主場捕「鷹」闖8強｜保夫萊特專欄

東道主阿根廷將在周三的16強比賽中迎戰尼日利亞，他們將繼續努力贏得破紀錄的第7個U20世盃冠軍。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



主帥馬斯真蘭奴此前未能帶隊通過外圍賽晉級身決賽周，幸好今次分組賽中成為兩隊全勝球隊的其中之一，回應了對其能否有力奪冠的質疑。

在剛過去的周五以5：0大勝新西蘭後，他們在A組攻入了10球只失1球，足以令他們把一月份南美錦標賽的慘痛失利記憶拋諸腦後，阿根廷球迷現在或許可以開始期盼，球隊能重溫2001年同樣在家鄉贏得U20世盃的滋味。

阿根廷盧卡羅美路和阿利祖維列斯（9號）合共交出5個入球和1次助攻。（Getty Images）

盧卡羅美路和阿利祖維列斯合共交出5個入球和1次助攻，令他們成為迄今為止表現最突出的球員，也好好填補了加拿祖留下的空缺，而祖安古奥圖和白賴恩阿古爾則發揮出與其水準相乎的出色表現。

但他們很可能會面對至今為止在本屆U20世盃中最艱難的一場比賽，皆因對手將是尼日利亞。尼日利亞不幸地在與巴西及意大利同組兼同分下只能屈居小組第3，以小組最佳第3名之一晉身16強。

尼日利亞以小組最佳第3名之一晉身16強。（Getty Images）

在上周六的最後一場小組賽中以0：2不敵巴西，是尼日利亞小組賽階段表現強勢下的唯一美中不足，奧古斯甸尼祖古、班捷文費德列克和伊巴謙穆罕默德等人無疑將在經過該場輪休後，將重返球隊正選之列。

班捷文費德列克（左1）在戰勝意大利的精彩表現，令人覺得此子被嚴重低估。（Getty Images）

費德列克在第2個小組比賽日戰勝意大利的精彩表現令人覺得此子被嚴重低估，由拉丹保素執教的尼日利亞肯定會在他的幫助下變得更加強大。這是一場難以預測的對決，雙方都有條件取勝，但依靠東道主的優勢，阿根廷將被看高一線。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

