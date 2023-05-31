U20世盃激戰｜哥倫比亞狙擊新丁斯洛伐克｜保夫萊特專欄

今屆賽事的反勝之王哥倫比亞，於周三16強將迎戰經驗尚淺的斯洛伐克，勢淘汰對手晉身8強，以平球隊史上最佳成績。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



已於首兩輪分組賽連勝並提早出綫的哥倫比亞，上周六最後一輪分組賽對塞內加爾，憑奧斯卡葛迪斯補時6分鐘的入球追和1：1，令哥軍得以榜首姿態昂首躋身16強。雖然哥倫比亞於分組賽以2勝1和得7分的不敗姿態晉級銳不可當，但事實上3場賽事哥軍都是先失球的一方，教練赫達卡迪拿斯首要任務應是改善球隊上半場表現，這比起每場都要激勵球員鬥志而從後趕上更為重要。

哥倫比亞左閘安祖斯沙拉薩，是今屆賽事表現最突出的一員。（Getty Images）

左閘安祖斯沙拉薩是哥倫比亞於今屆賽事表現最突出的一員，考慮到淘汰賽中的對手實力更進一步，此子必須保持最佳狀態以協助這支U20南美國家盃季軍繼續過關斬將，而守門員雷斯馬昆尼斯亦是今屆賽事中其中一位表現最出色的門神，此子表現好壞亦是舉足輕重。進攻重擔則落在奧斯卡葛迪斯身上，此子於整屆賽事一共貢獻2入球1助攻，今場面對淘汰賽新丁斯洛伐克，有望於前綫繼續爭取入球。

斯洛伐克於分組賽表現平平，僅憑首輪擊敗魚腩斐濟所得的3分以最佳第3名躋身16強。（Getty Images）

至於歐洲代表斯洛伐克於分組賽表現平平，上周五最後一場分組賽以0：2敗於美國腳下，但憑首輪擊敗魚腩斐濟所得的3分，足以令斯軍以最佳第3名躋身16強。考慮到斯洛伐克在上年的U19歐國盃中只入一球情況下於分組賽出局，無疑今次球隊在史上首次闖入U20世盃淘汰賽後，整體實力必須大幅加強才能繼續前進。

斯洛伐克最大武器是靠前綫組合阿當加斯（左）及蘇加爾提供的進攻火力，兩人於今屆賽事已合共交出3入球1助攻。（Getty Images）

被看低一線的斯洛伐克，最大武器是靠前綫組合阿當加斯及蘇加爾提供的進攻火力，兩人於今屆賽事已合共交出3入球1助攻。但我認為這個對碰中斯洛伐克實力仍有所不及，再考慮到兩隊於淘汰賽經驗的分野，我看好哥倫比亞可以淘汰斯洛伐克，再晉一級躋身8強。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

