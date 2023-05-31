U20世盃激戰｜巴西「突」圍 向6冠進發｜保夫萊特專欄

周三U20世盃16強，5屆冠軍巴西有望延續分組賽連勝氣勢，一舉擊敗突尼西亞勇闖8強。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



巴西上周六憑柏度素及馬昆奴斯各入1球下，以2：0力挫尼日利亞，憑藉龐大的得失球優勢，在D組力壓兩支同分隊伍以首名出綫。球隊首仗意外不敵意大利，令教練雷蒙文尼薩斯發現正選陣容的問題所在，次仗開始起用沙維奧及馬昆奴斯擔任正選攻堅，令森巴兵團得以及時撥亂反正。

沙維奧（右）及馬昆奴斯正選上陣的兩仗合共貢獻2入球5助攻，是巴西出綫的關鍵。（Getty Images）

這對孖寶自正選上陣起的2仗中，合共貢獻2入球5助攻，成為巴西出綫的關鍵，文尼薩斯勢必倚靠他倆的良好表現，於淘汰賽階段不負眾望繼續勇往直前。射手馬高斯李安納度亦要重點留意，已射入3球的他有望角逐今屆賽事的金靴獎，此子今仗勢必在經驗尚淺的突尼西亞身上爭取入球，為自己拿下此個人獎項增加本錢。

突尼西亞此前兩次U20世盃都分組賽出局，今屆終於突破往績首度晉級16強。（Getty Images）

突尼西亞此前2次U20世盃都在分組賽出局，今屆由教練盧伊治領軍下終於有所突破，以最佳第3名晉級16強。然而球隊晉級過程顯然未能予人信心，上周日最後一輪分組賽被烏拉圭1：0擊敗後，只能憑分組賽擊敗伊拉克所得的3分而出綫，16強要應付回復穩定的巴西，不禁令人懷疑突尼西亞是否有足夠實力抗衡。

突尼西亞門將艾法奧爾能否持續勇態，是球隊能否走得更遠的關鍵。（Getty Images）

突尼西亞仍能以其堅韌的防守引以為傲，3場分組賽中只失1球生波，門將艾法奧爾能否持續勇態，將成球隊走得更遠的關鍵，不過3場分組賽全隊只入2球生波，顯然鋒綫攻力疲乏會是問題所在。縱使突尼西亞防守穩固，但不管怎樣，巴西的實力高出一班，應付突軍應綽綽有餘，我看好巴西可以晉身8強。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

