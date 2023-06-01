法網｜俄羅斯卡莎堅娜輕鬆躋第三圈　高難度致勝球贏盡掌聲

法國網球公開賽女單次圈，9號種子的卡莎堅娜直落兩盤淘汰2019年決賽選手禾祖奧蘇娃，順利晉級。這名俄羅斯球手更在今仗打出一記難度極高的致勝球，她賽後笑言，金球背後其實下了不少苦功。



法網女單9號種子卡莎堅娜（Daria Kasatkina）次圈鬥捷克的禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova），這名俄羅斯球手未受太大壓力，結果直落兩盤以6：3及6：4淘汰對手晉級，將與美國球手斯特恩絲（Peyton Stearns）爭入16強。

卡莎堅娜一記難度極高的致勝球，成為今仗的精華。戰至次盤的第6局，雙方打成30：30平手，禾祖奧蘇娃嘗試放短波，卡莎堅娜衝向網前救波，對方隨即向後場打出高波，稍稍失位的卡莎堅娜跑回底線，在底線使出難度不低的胯下擊球，以為她會先把球打回場區，她卻竟然更加進取，更是一板大斜角的「Passing Shot」，跑上網前的禾祖奧蘇娃也沒有辦法。

卡莎堅娜高難度取分後，場內球迷隨即起哄歡呼，她亦高舉右手慶祝。卡莎堅娜賽後透過社交網站發文，笑言希望大家也看到她的胯下擊球。

卡莎堅娜賽後受訪，直言這個擊球並非幸運，而是她多年來努力的成果，「當我10歲左右時，我在訓練不停對牆壁練習胯下擊球，自己把球笠過自己，然後回身再擊球，我每天花了兩小時在這練習，所以這不是偶然，多年來的努力如今終有回報。」