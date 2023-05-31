法網首圈驚天冷門　世界二哥負正賽初哥　麥維迪夫：我討厭泥地

今年法國網球公開賽，首圈便出現大爆冷。

俄羅斯男單一哥、目前排名世界第2的麥維迪夫（Daniil Medvedev），面對排名世界172的懷奧（Thiago Seyboth Wild）竟以盤數2：3落敗出局。

賽後他表示實在不喜歡打泥地賽，這天的場地因素也讓他頻繁失誤，因此「很高興自己的泥地賽季結束了」。



懷奧過去3次參加法網，都是在外圍賽首圈出局，或許連他自己也沒想過，今屆法網不但可以首次打入正賽，而且首圈面對2號種子麥維迪夫居然能夠獲勝。這場看似實力懸殊的比賽，戰況卻沒有如事先預料般一面倒，懷特前兩盤均與麥維迪夫戰至「tie break」，最後以 7：6、6：7、2：6、6：3、6：4，總盤數3：2晉級。

雖然排名相差甚遠，但懷奧今場表現絕不失禮。（Getty images）

今年23歲的懷奧來自巴西，世界排名最高曾為106位，生涯9次參加大滿貫賽事，大部分連正賽都入不到，最好成績一次為2020美國網球公開賽，但也只是正賽首圈告終。換句話說，今次擊敗麥維迪夫晉級次圈，已是他大滿貫生涯最佳成績。

比賽精華：

賽後懷特接受訪問時，表示自己整個青年生涯都在觀看麥維迪夫的比賽，「能夠在這樣的場地跟這樣的對手比賽並獲勝，簡直是夢想成真。在場上我只是盡可能多點上網，並用我的正手對抗他，這戰術非常奏效。」他又說無法用言語來形容贏下這場比賽的喜悅，同時表示這是他生命中最快樂的一天。

值得一提的是，懷特曾在2020年智利公開賽決賽擊敗挪威球手魯迪（Casper Ruud）奪冠，成為首名拿到ATP巡迴賽冠軍的00後球手。當時魯迪的世界排名為38，同樣是賽事2號種子，如今已是世界第4，且最高曾排在第2。

麥維迪夫：很高興泥地賽季結束

目前世界排名第2的麥維迪夫向來不擅長也不喜歡泥地。他生涯前4次參加法網都是首圈出局，同樣這也是他四項大滿貫賽事中勝率最低的一項，只有50%。他對上兩屆法網成績有改善，分別打入8強及第4圈，而且在較早前的羅馬網賽，贏得生涯首座ATP泥地賽冠軍。還以為他的泥地表現漸入佳境，結果又在法網一輪遊。

他賽後說：「今日因為很大風以及場地十分乾燥，大概打到第3局時我便滿口泥土，我不喜歡那樣。我不知道人們是不是喜歡吃泥、把它們放進袋裏、鞋裏、襪裏；在泥地賽季過後你可以把它們扔進垃圾桶，或許有些人喜歡那樣，但我不喜歡。」

麥維迪夫坦言不喜歡泥地賽。（Getty Images）

不過他稱讚懷特打得很好，同時不認為自己表現失準，「我認為我打得不錯，在體能角度上我感覺不差；如果懷特能持續這樣的表現，我認為他能在年尾成為頭30名。」

麥維迪夫又抱怨場地大風，導致今場頻繁出現發球雙錯誤（Double Faults），他全場錄15次Double Faults，相比之下懷特只有6次。「今天的風簡直是瘋狂，所以（發球）一點都不容易。我看不到有什麼地方能做得更好，這是一件好事，表示我能在下一項賽事快速反彈。」隨後麥維迪夫表示很高興自己的泥地賽季結束，「我能獲得一個不錯的假期。」

麥維迪夫今場多次出現發球雙錯誤，賽後他表示這與場地太大風有關。（Getty Images）

懷特晉級後，在次圈將面對阿根廷球手彼拿（Guido Pella）。