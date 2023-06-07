陳樂熹・小宇宙｜佩劍的青春新力量　19歲是敢於挑戰追夢｜有片

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談。每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



陳樂熹（Royce），19歲，香港佩劍代表。

2022年在亞洲青少年劍擊錦標賽勇奪銀牌，兩個月後在世青賽闖入8強，追平港隊歷來最佳成績，一戰成名。

吃墨西哥卷走醬和芝士、空餘時間跑步練體能，最愛高比拜仁的曼巴精神。

目前他在本地青年組排名第一，成人組名列第三，冀與曾為兒時教練的港隊師兄們一起征戰亞運，衝擊獎牌。



關於陳樂熹的小宇宙

陳樂熹的手繪世界。（鄭子峰攝／陳樂熹繪）

陳樂熹的手繪世界

「為什麼沒有畫劍？今日放假嘛，所以沒有劍。」陳樂熹以「懶惰」形容自己，懶在無時無刻都想睡覺，特別是讀書方面有「進步空間」。不過，喜愛高比的他其實也如偶像般自律得很，即使很愛酸忌廉，吃墨西哥卷也會為了減少卡路里而走醬。

關於自己，他是陽光系男孩，鍾意笑、鍾意食、鍾意大自然，最愛是家人和信仰。畫中的「Family」，除了是同一屋簷下的家人，亦是陪伴成長的佩劍隊。Royce自小跟隨退役港將林衍聰學打劍，隊中的師兄如何思朗、羅浩天和陳智軒等，都曾是Royce的兒時教練。由教練成為隊友，能一起打團體賽特別高興，他笑說：「但對他們說『加油』就有點尷尬」。

問陳樂熹為什麼說自己懶，他笑了笑答道：「成日都瞓覺。」（鄭子峰攝）

19歲的陳樂熹是大學生，亦是全職運動員。（鄭子峰攝）

陳樂熹的Q&A

關於劍擊

問：什麼時候開始接觸劍擊？

答：小學時課外活動參加劍擊班，因為家人都覺得我有點胖，想我做多點運動。一開始比較喜歡籃球，慢慢才開始對劍擊投入。可能初時打花劍打得不太好，轉了佩劍後才喜歡劍擊。佩劍速度較快，可能我沒什麼耐性，所以較適合我多點。

問：什麼時候加入港隊？

答：中二、三，應約16歲入港隊。現在港隊的位置很不穩定，在青年組打得不錯，但覺得要把目光放遠一點而不只在香港。除了青年還有成年組，暫時在香港成年組的成績不太好，希望今年可以打好點。

我覺得可以再做好一點，最好當然第一，但前面還有好多好勁的師兄，或者是以前細細個教我的教練，都排在我上面。頭三都是我的教練，天Sir（羅浩天）、Cyrus Sir（陳智軒）和思朗都有教過我。

對於全職運動員，陳樂熹認為少了被其他事分心，「雖然少了時間與家人朋友相處，但可以專注都是一件好事。」（鄭子峰攝）

問：有沒有偶像或學習對象？

答：其實大家都是我的學習對象，我在成年組算是年紀較小，大家都會提點我。聰Sir（林衍聰）是我的目標，但我入隊時他已退役，沒辦法做到隊友。不過還有Cyrus Sir、天Sir同思朗，在國際賽有幸能夠與他們一起打團體賽，我們很團結、氣氛都好好，但對他們說「加油」時，就有點尷尬。

問：眼中的劍擊隊是怎樣？

答：好團結，好似一個Family（大家庭），大家都互相支持，有什麼都攤開來說。我都經常問問題，可能他們都會覺得我煩，出Trip時經常問關於打劍的東西，又會請教他們生活上的事。好小的事，我一開始連開洗衣機都不會，就要問他們應該要用哪個溫度最好。

問：19歲，對你來說有沒有特別意義？

答：19歲對我來說，就是就快沒得打青年組別賽事。只剩下一次機會打亞青和世青賽，目標不只是拎牌，要拎第一。在成人組，也希望能打入本地排名前三。

問：接下來的目標？

答：短期目標，雖然都好近，希望可以打到今屆亞運。長遠目標當然是奧運，希望能踏上頒獎台。

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陳樂熹認為佩劍隊就像一個大家庭，互相扶持成長。（鄭子峰攝）

陳樂熹為劍擊放棄籃球夢，假如可以實現任何天馬行空的想法，他想加入湖人或愛隊勇士。（鄭子峰攝）

關於自己

問：你最天馬行空的夢想是？

答：除了奧運獎牌，我兒時曾經想當籃球員。假如可以成為職業籃球員打NBA，最想去湖人或勇士打球。

問：那麼，最想與哪個球員1 ON 1？

Kobe（高比拜仁）！

我喜歡高比，因為他的不放棄精神。練習同樣的東西不停做、不停做。不記得誰說的，「當你放棄的時候，就是畀機會人哋贏的時候」，我每次都會記住，提自己不能放棄。以我昨日跑步為例，臨尾都好想放棄，但別人可能都在做同一個訓練、都正在努力。如果我放棄，下次比賽就可能是差那少少而輸。

問：講出自己3個缺點。

答：脾氣暴躁、不夠高、不夠靚仔。（誰為之靚仔？）天Sir、羅浩天，又高又靚仔又不暴躁。

問：曾經做過最尷尬的事是什麼？

答：經常都發生，講人壞話時原來那人在旁邊。例如出到外國，覺得個外國選手好奇怪就跟隊友講，怎料那人識聽廣東話。

問：最中意的卡通人物。

答：蜘蛛俠，還有McQueen反斗車王。

問：最喜愛的愛情故事／電影是什麼？

答：嗯⋯⋯沒有看過什麼愛情故事電影，《羅密歐與茱麗葉》吧，因為有里安納度狄卡比奧，他好靚仔，我好鍾意。

問：有什麼事是好想做到？

答：打劍打得有成績，可能勁過聰Sir囉（笑）。（在亞運可以達成？）他好像是第三，那我要第二先得。

【陳樂熹專訪】問Royce有沒有什麼配料是不吃的，原來他為了減卡而走酸忌廉和芝士。（鄭子峰攝）

【陳樂熹專訪】熱愛墨西哥卷的他可說是Cali-Mex「最佳代言人」，連手機殻都貼上餐廳Logo貼紙。（鄭子峰攝）

問：有沒有賽前賽後必備的物件或小習慣？

答：比賽前我會與朋友去食Burrito（墨西哥卷），我們稱這個做「Burrito Effect」。近幾次比賽因為沒有吃Burrito，所以成績不太好。我是疫情期間開始這個習慣，第一次復辦比賽時，與朋友在跑馬地運動場做完運動，就去了附近吃Cali-Mex，開始喜歡吃Burrito。

其實我很喜歡酸忌廉，但因為想減低卡路里而走醬和芝士。

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【陳樂熹專訪】Royce喜愛聽R&B，特別是歌手Baby Keem。（鄭子峰攝）