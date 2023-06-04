劍擊｜陳樂熹克何思朗封王　韓籍金牌教練砍掉重練佩劍28奧運衝牌

香港男子佩劍新星陳樂熹（Royce），周日（4日）在康文署劍擊錦標賽以15：9擊敗何思朗，勇奪生涯首個本地公開賽冠軍盃，升上本地第三後，料能以排名分數取得杭州亞運資格。

「入到前三，但在國際賽沒有入過正賽、出到去被人當細路仔打都沒意思。目標遠一點，2028奧運希望打出成績。」這是19歲敢於挑戰的傲氣，目光多遠，就能走多遠。



陳樂熹今日先在8強以15：10擊敗雅加達亞運個人賽銅牌羅浩天，4強力克梁天晴後，於決賽末段連攻6分，以15：9輕取香港佩劍「一哥」何思朗，勇奪冠軍。

由落後2：3到末段連轟6分獲勝，陳樂熹對奪冠笑指「我自己都嚇親」。去年在亞青賽摘下團體賽銀牌，同年闖入世錦賽8強創下男佩隊史最佳成績，他在決賽擊敗何思朗後謙虛說：「平時思朗好似打細路仔般同我打，我完全『冇符』，可能他今日比較緊張影響發揮吧。」

陳樂熹（左）在決賽擊敗何思朗，奪得首個本地公開賽冠軍。（廖雁雄攝）

今項賽事是總會截標前最後一個排名計分賽，關乎杭州亞運資格，陳樂熹卻沒有刻意計算今日需拿到的排名和分數，提到他升上第三後大有機會出戰亞運，料與季軍周頌羲一同首度出戰亞運。他笑了笑說：「是嗎？因為我之前也會不斷想着名次而影響發揮，今日完全沒有理會，也沒有什麼壓力，贏就贏、輸就輸。沒有想太多打得較好。」

打贏師兄、贏冠軍，他其實沒有因此而自滿，也不自足。「因為外面的人更強，就算我在這裏贏了，出去也出不到Poule（小組）也沒有用。」他自去年隨隊出征多站世界盃，19歲的他深明，世界真的很大。

陳樂熹（左）指沒有想太多分數排名和亞運資格，專注打好比賽。（廖雁雄攝）

率直的陳樂熹坦言：「入到（本地）頭三又怎樣，最後目標是出去比賽打得好，目標放遠一點，希望2028奧運打出成績。」



假如獲選入亞運名單，會是生涯第一個亞運會，他卻淡然表示：「去到亞運當然是一個里程碑，但去到卻打不好都沒有意思。外界覺得打亞運好犀利，但在比賽發揮不好、幫不到團隊也沒有意思，我不想讓教練失望，他投放了很多時間在我們身上。」他坦言需追上師兄實力，付出雙倍努力去加強體能。

陳樂熹賽後升上排名第三，他笑說：「升上前三後可以供費去比賽，爸爸就可以退休不用賺那麼多錢讓我自費出賽。」（廖雁雄攝）

陳樂熹口中的教練，是今年一月上任的韓籍教練李旭宰。他曾於2012倫敦奧運帶領韓國男子佩劍隊奪下金牌，其後曾轉赴日本執教，助日本隊連續出戰兩屆奧運。

「首先不理他是否金牌教練，但他來了後，整個劍隊的團隊精神都好了好多。在他身上練到的體能，今次比賽也覺得自己速度是快了。」Royce說。

陳樂熹料將與季軍周頌羲（右二）首度出戰亞運。（廖雁雄攝）

韓籍金牌教練：洛杉磯奧運衝擊獎牌

李旭宰在上任後首次在公開賽亮相，對於男子佩劍隊，他不諱言現時港隊在亞洲水平相對較低，要把過去的劍擊思維「砍掉重練」。「他們需要改變想法和策略，現時只是做想做的事，而不是思考怎去做。高水平選手是因應比賽而改變策略，但香港劍手暫時未能做到這一點。」

李教練對佩劍隊抱持信心，指當初執教日本隊時，其水平比現時的港隊更低，世界排名亦一樣在第24位。「希望三年內把港隊提升至日本水平，我們的目標是2028洛杉磯奧運獎牌。雖然明年巴黎奧運太急，但也會先想取得資格。」

看到遠大的目標而不是眼前的障礙，才有前進的力量。

李旭宰在上任後首次在公開賽亮相，有信心香港佩劍隊能衝擊奧運。（廖雁雄攝）