劍擊｜沒期望下奪亞青銀牌　陳樂熹飲恨背後的意外收穫

香港「女飛魚」何詩蓓曾經說過：「比賽發揮好壞，80%與心態有關。」這句話放諸所有運動賽事皆準，只要心態放得對，成績自然來。
在烏茲別克出戰亞洲青少年劍擊錦標賽的佩劍小將陳樂熹，似乎在誤打誤撞下找到最佳的比賽心態。他首戰亞青，力戰奧運代表奪亞而回，又一次證明，運動員的最大敵人不是對手，而是自己的心魔。
香港佩劍隊對烏茲別克首都塔什干舉行並不陌生，上年4月，這個中亞國家主辦東京奧運資格賽，佩劍港隊派出羅浩天角逐，可惜決賽不敵主場劍手馬梅托夫（Sherzod Mamutov），與奧運入場券擦身而過。
大半年後，烏茲別克再舉辦劍擊大賽，齊集一眾亞洲小將爭逐亞青殊榮。19歲的馬梅托夫再度主場出戰，在佩劍青年組個人賽決賽再遇香港劍手。陳樂熹（Royce）力爭為師兄報仇。
這名烏茲別克劍手曾戰奧運會，經驗上稍稍秤先，加上主場之利，陳樂熹心中生畏，開賽前有點怯場，早段即被拉開差距，縱然如此，比賽中的陳樂熹另有覺悟，「比賽開始後，才發覺對手沒有想像般的強。」對手又不是洪水猛獸，這名17歲小將拾回節奏，曾經追至1分落後，可惜最終以12：15告負，奪得個人首面亞青獎牌。
陳樂熹早前跟隨師兄在匈牙利集訓，正好在比賽前一星期遇到瓶頸，「在匈牙利時練得不好，感覺自己狀態一般，本身對今次賽事期望不大，連8強也沒有想過。」戰至8強及4強時，Royce亦在落後下反勝，原來狀態不佳應記一功，「本身沒有太大期望，當我落後時，我也沒有太大壓力，就算輸了也沒有所謂，放開懷抱享受比賽，效果反而更理想。」
在劍道上，所謂的差距並非全是實力，更大部分是自己心理因素，希望陳樂熹可以保持這心態，在團體賽再度衝擊冠軍。
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