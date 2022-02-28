劍擊｜港隊亞青再添獎牌　陳樂熹3分憾負烏茲別克奧運代表摘銀

亞洲青少年劍擊錦標賽繼續在烏茲別克上演，今日（28日）起舉行青年組（20歲以下）賽事，男子佩劍代表陳樂熹為港隊增添銀牌。



港隊在少年組摘下4金1銀5銅，今日轉戰青年組，率先上演男子重劍及男﹑女子佩劍個人賽。

早前跟隨一眾師兄在匈牙利集訓的陳樂熹，小組賽4勝1負晉身淘汰賽，並直入16強，遇上隊友謝匡泓，並以15：8晉級，其後鬥3號種子﹑印度劍手Abhay Krishna Shinde，初段一度落後5劍，這名17歲港將改變打法，隨即收復失地，其後以15：9反勝晉級，穩陣一面獎牌。

陳樂熹與東道主劍手Jaloliddin Dushamboev爭奪決賽席位，首節戰情緊湊，雙方多次打成平手，陳樂熹稍稍領先1分進入休息，其後力保勝局，以15：10再下一城闖入決賽，坐銀望金。

陳樂熹決賽的對手是頭號種子烏茲別克劍手Sherzod Mamutov，這名主場劍手曾經在奧運資格賽擊敗羅浩天，取得東京奧運資格。陳樂熹開局曾經落後4分，其後收窄差距，陳樂熹局中一度追至1分落後，可惜以12：15憾負，依然為港隊增添一面銀牌。隊友周頌羲及何柏霖分別於16強及32強出局。

早前同樣在匈牙利集訓的佩劍女將梁洛文，小組賽全勝以頭號種子殺入淘汰賽，16強淘汰印度劍手晉級，可惜8強不敵澳洲劍手出局，而薛雅齊、蘇泳桐及莊凱欣悉數16強止步。

男子重劍方面，吳霆騫以7號種子晉級，惟在32強不敵吉爾吉斯劍手，曾潤田則一劍飲恨遭越南劍手淘汰，二人同樣32強出局；少年組奪銅的林楷喆小組賽無緣晉級。

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