劍擊｜陳樂熹飲恨不敵德國劍手　仍追平港隊世青史上最佳成績

世界青少年劍擊錦標賽在阿聯酋杜拜開打，首日率先上演男﹑女子青年組佩劍個人賽。陳樂熹繼早前亞青奪銀後，世青再創佳績，在男佩殺入8強，即使未能取得獎牌，依然追平港隊史上最佳戰績。



世青一連9日在杜拜上演，首日舉行男﹑女子青年佩劍個人賽，亦有港隊代表出戰。佩劍一眾小將世青前在匈牙利集訓，力爭在今次賽事爭取佳績。

港隊派出周頌羲﹑陳樂熹﹑謝匡泓及何柏霖出戰男子佩劍，4人悉數在小組賽突圍，其中小組5勝1負的陳樂熹排名最高，以27號種子躋身淘汰賽，先後擊敗突尼西亞及匈牙利劍手，殺入32強。

陳樂熹（右）接連淘汰美國及韓國劍手，殺入8強，追平港隊史上最佳成績。（FIE圖片）

面對6號種子﹑來自美國的劍手Sean Moon，陳樂熹以8：5領先首節，其後一度拉開4分差距，對手急起直追下反超前，幸好這名17歲小將未有自亂陣腳，關鍵時刻頂住壓力，結果以15：14力克對手，晉身16強。陳樂熹愈戰愈勇，面對韓國劍手Park Taeyoung，全場由頭帶到尾，以15：10再下一城，殺入8強，追平港隊在男佩歷來的最佳成績。

陳樂熹與德國劍手Antonio Heathcock爭入4強，可惜以7：15落敗，無緣獎牌。周頌羲64強不敵土耳其劍手；謝匡泓及何柏霖則128強止步。

陳樂熹（左）不敵德國劍手，無緣獎牌。（FIE圖片）

女子佩劍方面，薛雅齊小組取得3勝2負晉級，接連擊敗埃及與匈牙利劍手，與美國劍手Siobhan Sullivan爭入16強，即使全場佔下風，薛雅齊末段力追至13：13平手，可惜反勝不果，以13：15飲恨出局。蘇詠桐及梁洛文在64強先後下馬；花睿熙則小組賽出局。

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