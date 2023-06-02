羽毛球．泰國賽｜李卓耀淘汰大馬球手躋4強　鄧謝配力戰3局遭逆轉

泰國羽毛球公開賽，港隊的混雙組合鄧俊文／謝影雪與男單的李卓耀先後登場，可惜未能齊齊晉級。率先登場的「鄧謝配」領先下不敵韓國組合；李卓耀則直落兩局擊敗馬來西亞的黃智勇，殺入4強。



港將李卓耀在男子單打與黃智勇爭入4強，雙方過往兩度交手，各贏1場。李卓耀首局早段領先後，被馬來西亞的黃智勇反超前，曾經一度落後6分，李卓耀繼續等待最佳的出手時機，技術暫停後愈追愈近，追成15：15平手，其後17：17﹑18：18﹑19：19同樣平手，黃智勇挑戰失敗後，李卓耀一記扣殺得分，以21：19反勝先取一局。

羽毛球．泰國賽｜李卓耀反勝丹麥新星闖8強 鄧謝配連勝伍家朗止步

換邊後，黃智勇次局開段一度連取4分，李卓耀落後1：6，並以5：11落後進入技術暫停。李卓耀隨後曾經落後9分的5：14，亦是今仗的最大的分差。與上局一樣，李卓耀依然沉着應戰，繼續收窄分差，一口氣連贏6分，追成16：16平手，然後戰情與首局相若，雙方由17：17開始連續4次打和，戰至20：20的「刁時」，黃智勇網前放短波出界，其後大好機會同樣失誤，李卓耀以23：21再下一城，直落兩局擊敗對手。

李卓耀順利晉級泰國賽4強，穩奪獎牌，亦是自今年3月初的德國公開賽後，今季第2度打入4強，他周六（3日）將與早前淘汰伍家朗的法國球手波波夫（Toma Junior Popov）爭入決賽。

李卓耀直落兩局力克黃智勇，打入泰國賽的男單4強。（資料圖片／Getty Images）

鄧俊文／謝影雪與韓國組合﹑5號種子金元昊／鄭娜銀爭入4強，「鄧謝配」首局早段領先，並以21：15先下一城，惜換邊後以13：21被韓國組合扳回一城，鄧謝決勝局再以15：21不敵對手，以局數1：2遭逆轉，但鄧謝配今站的8強依然創下今季最佳戰績。