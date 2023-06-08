歐協聯決賽｜韋斯咸挫費倫天拿奪冠　莫耶斯執教1097場後終捧盃

當查洛保雲在90分鐘單刀射入後，領隊莫耶斯興奮地跑入場區了，儘管球證還沒甪VAR、完場哨子也未響起。還好，韋斯咸最終憑這個「絕殺」入球，以2：1擊敗費倫天拿，捧起歐協聯冠軍，一搔58年之癢。



莫耶斯今仗依然排出常規正選陣容，仍舊是4-5-1陣式，戰術還是那樣穩打穩紮，先屯重兵於後防，然後由米查利安東利奧孤軍在前線伺機突擊；費倫天拿雖然控球較多，但對這樣的部署也一籌莫展。於是，上半場的戰情也陷膠着，觀眾看完45分鐘，大抵只能記住費倫天拿左閘基斯坦奴比拉基準備開角球時，被球迷擲下的雜物弄至頭破血流。

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賓華馬操刀12碼中鵠，助韋斯咸先開紀錄。（Getty Images）

易邊後，情況沒太大轉變，莫耶斯的如意算盤明顯是先求不失，再等待對手犯錯，結果他真的等到了：比拉基防守查洛保雲時，左手不慎觸及皮球，球證經過VAR後決定判罰12碼；賓華馬果斷操刀中鵠，為韋斯咸於62分鐘打破僵局。

老將邦拿雲度拉技術精湛，為費倫天拿扳平一球，一控一射，盡顯功架。（Getty Images）

戰情突然趨於緊湊，費倫天拿在4分鐘便閃電扳平，尼高拉斯干沙利斯右路接應長傳後頭槌二傳，邦拿雲度拉一控一射，皮球滾入遠柱。

其後雙方互有攻守，都有機會再添紀錄，但均未能把握，所有人滿以為會加時續戰，韋斯咸中場盧卡斯柏基達接近補時階段卻突然直線妙傳，查洛保雲入楔時間剛剛好，並把握這次單刀射成2：1，奠定勝局。這名26歲右翼賽後獲選為今仗最佳球員，他也直言：「在我的人生中，從沒有這樣的感覺，我本身以為會加時的；我不能相信，但我們確實做到了，我覺得我那時會哭呢，我太高興了！」

查洛保雲單刀絕殺，帶領韋斯咸捧盃，他自己也獲選為今仗最佳球員。（Getty images）

查洛保雲的入球，讓韋斯咸自名將卜比摩亞年代、1965年的歐洲盃賽冠軍盃，事隔58年後再度於歐洲賽場揚威。韋斯咸也打破國際米蘭以聯賽最低排名卻又能在歐洲賽封王的紀錄，國米在1993/94年球季贏得歐洲足協盃時，在意甲排第13；今季，韋斯咸則在英超排第14。

韋斯咸上次揚威歐洲賽場，已是1965年的事了。（Getty Images）

經過1097場，莫耶斯終於捧起領隊生涯首個錦標，儘管這一次有點尷尬的是，韋斯咸今季在歐洲賽場的勝仗（12次），比在英超還要多（11次）。這名60歳老帥捧盃後形容「這是我領隊生涯最開心的一天」，他又說：「這真是太美妙，我有一個很長的職業生涯，但沒有太多時候會像這樣。」他又大讚韋斯咸：「這是一間非常出色的倫敦球會，凝聚了一個很好的社群，我們球會上下是一家人，一起成長，一起變強。每一場比賽，我們容納65,000人的球場幾乎座無虛設，而這一晚，是（球隊發展）的另一大步。」

隊長賴斯盛讚莫耶斯是韋斯咸史上最佳領隊。（Getty Images）

「槌仔幫」隊長迪格蘭賴斯賽後也盛讚莫耶斯：「我一定要大力讚揚我們的領隊（莫耶斯）。很多時他經歷考驗，很多人都想他離職，但如果你看看他當初怎樣拯救了我們（免於護級），然後連續兩年帶領我們征戰歐洲，如今再做到了這樣的成就，我認為，他是韋斯咸史上最佳的領隊。」

費倫天拿早前才於意大利盃決賽不敵國際米蘭，如今再於另一場決賽飲恨，這也是他們5次躋身歐洲賽決賽第4次落敗，「紫衣軍團」上次在歐洲賽決賽勝出，已要數到1961年的歐洲盃賽冠軍盃，他們以2：1擊敗了蘇格蘭的格拉斯哥流浪；莫耶斯在兩年後才於格拉斯哥出世。