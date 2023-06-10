歐聯決賽｜哥迪奧拿關鍵比賽諗太多　屢次淘汰賽戰術實驗玩出火

歐聯決賽，曼城對國際米蘭，前者實力佔優，被外界看好捧盃，完成三冠王偉業。對曼城而言，最大的威脅或不是來自國米，而是領隊哥迪奧拿的內心。過去多年，哥迪奧拿在執教拜仁慕尼黑及曼城時，踢到歐聯淘汰賽關鍵階段，都會突然想得太多，使用一些奇怪的排陣，執行一些有反效果的戰術實驗，最終令球隊落敗。



歐聯決賽



曼城 對 國際米蘭 今晚深夜3點

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歐聯決賽點踢好？或者唔好諗咁多。（Getty Images）

【13/14】拜仁4強兩回合負皇家馬德里0：5

這是哥迪奧拿關鍵戰「做實驗」自己中伏的起源，拜仁首回合作客負皇馬0：1，並非太差的賽果。到主場的次回合，哥迪奧拿突然「擺大個頭」搶攻，四箭齊發，以列貝利、文迪蘇傑、湯馬士梅拿及洛賓攻堅，結果進攻無效，反而半場被攻入3球。

哥迪奧拿換邊後以查維馬天尼斯入替文迪蘇傑補救，為時而晚，末段再失波，以0：4完場，總比數輸0：5出局。在《Pep Confidential》書中，哥迪奧拿表示：「我整個球季都拒絕使用4-2-4陣式，但在全季最重要的一晚，我決定這樣做。結果是完全一團糟！」

哥迪奧拿執教拜仁首季，在歐聯被皇馬踢出局。（Getty Images）

【14/15】拜仁4強兩回合負巴塞隆拿3：5

為了阻止美斯、蘇亞雷斯及尼馬的「MSN」三叉戟，哥迪奧拿的拜仁在首回合排出3中堅應戰，希望以人盯人的方式看管對方，靠門將紐亞當清道伕。結果拜仁頭15分鐘被攻得風聲鶴唳，幸運地保住不失球，並由16分鐘起臨急改踢回4後衛，由3-4-2-1變成4-3-1-2，穩住了戰局。不過，在下半場尾段，拜仁連失3球，作客負0：3。

哥迪奧拿的「實驗」在開賽早段造成混亂，他在釀成大禍前改過，但最終都以大比數落敗。拜仁次回合主場贏3：2，惜首回合輸得太慘，結果以3：5出局。

執教拜仁的第二季，就被巴塞隆拿淘汰。（Getty Images）

【15/16】拜仁4強兩回合和馬德里體育會2：2，輸作客入球出局

在首回合作客馬體會，哥迪奧拿採用保守的態度，放棄當季狀態大勇的湯馬士梅拿；梅拿那一季44場比賽攻入31球。他用堤亞高艾簡達拿取代梅拿，增加中場人手，結果早段失球，之後找不到入球，到末段以梅拿入替堤亞高，最終以0：1先輸。

次回合，拜仁以梅拿打正選，此子射失12碼，最後拜仁贏2：1，總比數與馬體會賽和2：2，由於對方有作入球，所以拜仁無緣決賽。哥迪奧拿在拜仁的戰術實驗告一段落，他在2016年夏天轉到曼城執教。

哥迪奧拿教拜仁3季，每次都是歐聯4強止步，最後一季被馬體會淘汰。（Getty Images）

【17/18】曼城8強兩回合負利物浦1：5

哥迪奧拿起用4-3-3陣式，為了應對利物浦右翼穆罕默德沙拿，他選用了踢開中堅的拿樸迪客串左閘。在那一季，拿樸迪之前只踢過左閘一次。結果，沙拿開波12分鐘就入波，利物浦在31分鐘連入3球。這場另一個部署是正選棄用狀態大勇的史達寧，而用根度簡，令曼城的進攻側重利萊辛尼的左翼，但那場利物浦右閘阿諾特踢得好。

曼城首回合以0：3大敗，次回合主場對利物浦再輸1：2，總比數以1：5出局，未能晉級準決賽。當然，拿樸迪表現差非哥迪奧拿一人責任，誰知起用辛真高或戴爾夫打左閘會不會更差？

17/18球季，曼城在歐聯8強被利物浦踢出局。（Getty Images）

【18/19】曼城8強兩回合和熱刺4：4，輸作客入球出局

首回合作客熱刺，哥迪奧拿竟然收起奇雲迪布尼，到89分鐘才派他入替大衛施華，這似乎是出於輪換而非傷患問題。在迪布尼大部分時間缺陣下，曼城先輸0：1。

次回合，哥迪奧拿棄用費蘭甸奴，起用根度簡、大衛施華及迪布尼踢中場，跟熱刺對攻，結果以4：3贏波，兩回合踢成4：4，由於熱刺有3個作客入球，所以曼城出局。

戴爾夫守不住孫興慜。（Getty Images）

【19/20】8強負里昂1：3

疫情下，曼城對里昂在中立場一場過決勝負，這場可能是哥迪奧拿在歐聯最大的戰術失誤，過於保守。他好像干地或者摩連奴上身，排出3-5-2陣式應戰，基爾獲加打祖奧簡斯路打翼衛，史達寧及加比爾捷西斯雙箭頭，收起大衛施華、貝拿度施華、菲爾科爾及馬列斯這些才華橫溢的進攻球員。

曼城進攻不順，又在早後失波落後，哥迪奧拿在57分鐘變陣，收起踢右中堅的費蘭甸奴，由馬列斯踢右翼，變成4-2-3-1陣式。不過，這場曼城最終以1：3落敗，又無緣4強。

想不到曼城會不敵里昂。（Getty Images）

【20/21】決賽負車路士0：1

這場是哥迪奧拿式「諗太多」的經典案例，將費蘭甸奴及洛迪卡斯簡迪兩位正宗防中擺在後備，由迪布尼、大衛施華及根簡度組成中場。結果，車路士靠上半場尾段夏維斯的入球，以1：0贏曼城。