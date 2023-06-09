羽毛球．新加坡賽｜李晉熙吳芷柔鬥大馬組合力戰3局僅敗　8強止步

新加坡羽毛球公開賽，香港混雙組合李晉熙／吳芷柔，周五（9日）在8強力戰近一小時，以1：2不敵馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈，未能晉級4強。



世界排名24位的李晉熙／吳芷柔，今場已是連續第三仗要打足3局，二人在首圈激戰蘇格蘭組合Adam Hall／Julie Macpherson，昨日則於次圈面對世界排名第8的另一對大馬組合吳順發／賴潔敏，兩仗同樣以2：1反勝晉級8強。

二人今日出戰排名21位的大馬組合陳堂傑／杜頤溈，這是雙方首次交鋒，「李吳配」入局較遲，甫開賽即被對手逐步拉開比分，以14：21先失一局。

新加坡羽毛球公開賽，李晉熙／吳芷柔力戰3局不敵大馬組合，無緣4強。（資料圖片／Badminton Asia Twitter）

其後二人找回比賽節奏，次局早段先領先4：0，並不斷向馬來西亞組合施壓強攻，次局一直手握主動權之下，以21：16扳平。進入決勝局，李晉熙／吳芷柔依然佔上風，2：3後連取4分反先6：3，一直處於領先位置，並以11：8進入技術暫停。

惟「陳杜」在換邊後全力反撲取回優勢，末段雙方4度平手，惜港隊一對組合在17：17平手後接連失分，最終以18：21飲恨，未能再進一步。

港隊新加坡比賽後，下周將轉戰印尼雅加達舉行的超級1000印尼公開賽。