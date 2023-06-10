港足友賽首用VAR球員感疑惑　準入籍兵獲父撐場下梅開二度

為備戰友賽越南跟泰國，香港足球代表隊完成約一周訓練後，周六（10日）約戰U22梯隊，最終輕鬆大勝7：0，準入籍兵Michael Udebuluzor梅開二度，但仍未獲得特區護照，勢缺席港隊大軍名單。



比賽分3節各30分鐘，其中在最後一節嘗試實行以VAR輔助執法，雖然最終未有任何判決被推翻，但旁證在比賽間多次在球員越位的情況下延遲（delay）舉旗示意，令部份球員對判決感到疑惑。

港足友賽起用VAR輔助執法。（袁志浩攝）

港足後衛徐宏傑過去效力內地球會梅州客家期間，縱使已擁有在VAR下作賽的經驗，但仍對此並不習慣，「我們可能停了步，但攻勢繼續，被逼繼續追。不過長遠來說（有VAR）是好事，希望他們下季在港超能好好利用。」

徐宏傑（左）在友賽中亦取得進帳。（袁志浩攝）

港足準入籍兵Michael Udebuluzor在今場友賽梅開二度，其父哥連斯（Cornelius Udebuluzor）更攜同弟弟到場「督師」，Michael笑言對方愛「碎碎唸」、不時在場邊提供各種指示跟建議。由於仍未獲批特區護照，Michael明日（11日）將飛返德國準備新球季，他表示自己跟德丙球會恩高斯達特尚有合約，但未來有機會到其他球會落班。

港足準入籍兵Michael Udebuluzor的爸爸哥連斯跟弟弟都有到場。（袁志浩攝）

港隊主教練安達臣就指出，年僅19歲的Michael過去僅征戰青年聯賽，能單打獨鬥、不必跑動或肉搏太多便取得入球，但來到代表隊層面，一切仍不足夠，希望對方能轉至一隊或更高水平的球會比賽。

「他能很聰明地利用身體保護皮球，但他必須習慣高強度，相信3年內可以成為一位好前鋒。」這位挪威籍教頭亦抱怨，香港處理護照時間比馬來西亞、菲律賓及內地長，「我難以理解。」

Michael Udebuluzor今場表現突出，兩度取得入球。（袁志浩攝）

至於另一位潛在入籍兵、擁意、法雙國籍的Antoine Viterale，安達臣稱已告對方可考慮申領特區護照，惟港隊不會作出任何徵召他的保證，只會當作他是眾多人選之一，「他有香港球員沒有的潛質，（拿取護照後）也可加盟本地或亞洲球會，但仍要進步。」