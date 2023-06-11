歐聯決賽｜曼城1：0國米　成功登上「三冠王」

歐聯決賽11日深夜上演，曼城及國際米蘭在土耳其伊斯坦堡碰頭，兩隊在上半場互無紀錄，換邊後由洛迪卡斯簡迪（Rodri）一箭定江山，協助曼城首次奪冠，亦是繼1999年同市宿敵曼聯之後，另一支成為三冠王（英超、英格蘭足總盃、歐聯冠軍）的英格蘭球會。



曼城今場收起英格蘭右閘卡爾獲加（Kyle Walker），不過領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）仍可派出強陣。而國米則以倒戈的37歲老將迪斯高（Edin Džeko）夥拍拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）攻堅。

迪布尼（Kevin De Bruyne）在上半場中段傷出，由菲爾科頓（Phil Foden）入替，今次亦是繼兩年前的歐聯決賽之後，這名比利時中場核心再次因傷提早離場。

奇雲迪布尼再次在歐聯決賽傷出。（Reuters）

受制於國米的嚴密防守，曼城在上半場無法發揮銳利的攻勢，兩隊半場合共只有3次攻門命中面標，包括曼城的挪威射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在禁區內左路的一次起腳，但被國米門將奧拿拿（Andre Onana）阻擋。

曼城門將艾達臣差點「送禮」，他的傳球未能交給隊友，國米隊長波索域（Marcelo Brozovic）第一時間遠射，惟完全偏離目標，雙方半場互交白卷。

盧卡古錯失機會成關鍵

盧卡古在下半場早段入替迪斯高，領隊施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）希望加強攻勢，這個調動差點即時奏效。拿達路馬天尼斯把握曼城球員回傳失誤，在禁區左路起腳，但角度太窄，結果被艾達臣擋出。

洛迪卡斯簡迪（右2）為曼城先開紀錄，成為奪冠功臣。（Reuters）

曼城大難不死，更於68分鐘攻破國米大門，洛迪卡斯簡迪（Rodri）接應班拿度施華（Bernado Silva）的橫傳，在禁區邊撞射近柱入網。國米本來有迅速追平的機會，迪馬高的近門頭鎚中楣，嘗試補中卻被省中隊友盧卡古。

國米在完場前獲得扳平的黃金機會，可惜盧卡古近距離的頭鎚被艾達臣在白界前擋出。該名比利時射手之後再有攻門，但都無法命中目標，最終國米以一球飲恨，無法成為今屆盃賽三冠王。